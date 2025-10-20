Простое действие подарит сансевиерии вторую жизнь: листья быстро вытянутся

Сансевиерия, также известная как тещин язык, заслужила звание одного из самых популярных комнатных растений благодаря своему экзотическому виду и максимальной неприхотливости к условиям содержания. Однако простой дополнительный уход способен превратить ее в настоящую жемчужину вашей домашней коллекции.

Едва ли не самое эффективное удобрение вы регулярно выбрасываете в мусор, когда готовите завтрак. Как пишет издание Interia Kobieta, это скорлупа от яиц. Воспользуйтесь ею для подпитки сансевиерии и наслаждайтесь новыми листьями и интенсивным ростом цветка.

Хотя сансевиерия считается одним из самых выносливых комнатных растений, она лучше всего растет, когда имеет доступ к дополнительным питательным веществам. Удобрение рекомендуется проводить весной и летом, однако использовать подпитку нужно осторожно – тещины языки не любят чрезмерной подкормки и от этого могут даже погибнуть. Именно поэтому в холодный сезон уход за ней сводят к минимуму. В этот период растение отдыхает и будить его не следует. Ваша сансевиерия набирается сил для нового этапа роста, дайте ей сделать это полноценно.

Что касается веществ, в которых нуждается сансевиерия, то упор нужно делать на кальций. Он помогает листьям растения оставаться крепкими и устойчивыми к вредителям и болезням. Именно яичная скорлупа станет лучшим источником этого элемента в хорошо усваиваемой форме. В дополнение она содержит железо, цинк, кремний, серу и фтор, которые питают растение.

Если для большинства растений удобрение из яичной скорлупы изготавливают методом настаивания, а затем поливают их полученной жидкостью, сансевиерии лучше подходит мульчирование этим материалом. Все потому, что с поливом тещиных языков легко переборщить. Если же вы добавите средство в сухом виде, риск переувлажнения существенно снизится.

Чтобы подкормить сансевиерию яичной скорлупой, почистите одно яйцо, скорлупу тщательно промойте и просушите, а затем измельчите. Полученным порошком посыпьте почву в горшке с растением. Выкладывайте лишь тонкий слой продукта. А дальше ухаживайте за растением как всегда – скорлупа будет постепенно отдавать питательные вещества во время обычного полива.

