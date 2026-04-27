Прошел оборону Мариуполя, сложные ранения и плен: история героя 'Азовстали' Олега Клочковского

Защитник Мариуполя Олег Клочкивский после пережитых испытаний смог не только вернуться к гражданской жизни, но и начать новый этап – получить собственный дом и реализовать давнюю мечту овладеть профессией дизайнера. На этом пути к восстановлению и профессиональной реализации воина поддержал проект "Сердце Азовстали", который сейчас является частью Фонда Рината Ахметова.

Олег Клочкивский всю свою жизнь посвятил работе на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. С началом полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, он вместе со своим братом Андреем вступил в ряды территориальной обороны. Вместе они героически защищали город, но во время обстрела 8 апреля Андрей погиб. Олег, тяжело раненый, выжил чудом – с переломом бедра, травмами ноги и спины ему удалось самостоятельно выбраться из-под завалов и попасть в госпиталь "Железяка" на "Азовстали".

17 мая 2022 года по приказу он вышел из "Азовстали" и попал в плен. Как тяжело раненого его освободили в одном из первых обменов. Вернувшись домой, проект "Сердце Азовстали" помог заложить фундамент для нового будущего – приобрел воину собственное жилье в рамках программы "Дома" и помог освоить сферу дизайна и сделать шаг к делу, которое действительно вдохновляет. Для защитника это стало началом нового этапа жизни, где есть место не только для восстановления, но и для воплощения мечтаний, которые раньше приходилось откладывать.

"Хочу искренне поблагодарить организацию "Сердце Азовстали" и лично господина Рината Ахметова за все, что делает организация. У меня с женой и сыном теперь есть квартира, куда вернуться. Сами бы мы вряд ли в ближайшее время смогли себе позволить такое приобрести. Просто приходи и прямо с этой секунды уже живи и наслаждайся", – поделился впечатлениями защитник.

История Олега доказывает: поддержка может стать не только опорой после пережитого, но и толчком к новой жизни. Именно такой подход – создавать условия для восстановления, профессиональной реализации и поиска новых смыслов – лежит в основе посттравматического роста, который в "Сердце Азовстали" определяют одним из ключевых направлений поддержки защитников Мариуполя.