Мокрый снег, дождь и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении ситуации на дорогах в воскресенье

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в воскресенье, 2 февраля. Во многих регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедицы на дорогах.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В большинстве областей страны в день облачно с прояснениями.

Ночью в восточных и юго-восточных областях, днем в западных и юго-западных регионах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Это, в свою очередь, приведет к образованию гололеда на дорогах, в частности, в западных и юго-западных областях. На остальной территории страны сильных осадков не ожидается, однако погода будет прохладной.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем она составит 0…5 градусов тепла. На юге страны будет теплее – 3…8 градусов тепла. В Карпатах ночью температура снизится до 3-8 мороза, а днем ожидается около 0. Ветер западный, со скоростью 5-10 м/с, усилит чувство холода.

В Киеве и Киевской области 2 февраля также будет облачная погода с периодическими прояснениями. Днем в столице и вокруг нее ожидается 2-4 градуса тепла, ночью температура будет близка к 0. В Киевской области температура ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптик Укргидрометцентра Наталии Птухи, в начале февраля в Украину вернется зимняя погода, однако сильных морозов не следует ожидать. В некоторых областях дождь и мокрый снег. Однако в феврале осадков будет меньше, чем в январе.

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