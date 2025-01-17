Пророчество Фатимы о России: о чем шла речь и почему Ватикан до сих пор отбеливает оккупантов

История отношений между Ватиканом и Россией насчитывает почти два столетия, в течение которых были установлены тесные связи, в том числе через представительство русской церкви при Святом престоле. Эта длительная история влияет на современную позицию Ватикана по отношению к русско-украинской войне, в том числе и на призывы к "примирению". Важным фактором в формировании этой позиции является также восприятие Фатимского пророчества о России.

Видео дня

Фатимская тайна – это серия видений и пророчеств, которые, по преданию католиков, были переданы трем португальским пастушкам – Люсии Сантос, Франсишку и Жасинти Марту – Пресвятой Девой Марией в Фатиме, Португалия, в 1917 году. Эти видения окружены ореолом таинственности до сих пор являются предметом дискуссий среди верующих и скептиков.

Пророчество состоит из нескольких частей, постепенно раскрытых. Первые части касались видения ада и призыва к обращению. Больше всего загадок вызывает третья часть тайны, связанная с будущим мира.

По словам посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша, которые он выразил в интервью "Главкому", традиция российского присутствия в Ватикане достигает почти двухсот лет. В течение этого времени сотни русских священнослужителей обучались в Ватикане, часто действуя в интересах советских и русских спецслужб под прикрытием религиозной деятельности. Расположение российского посольства в одном из лучших дворцов Рима, бывшей столицы Папского государства, подчеркивает особый статус, предоставляемый России. После образования Итальянской Республики Россия получила даже два посольства: при республике и Святом престоле.

Юраш отмечает, что значительное влияние на католическое духовенство, включая Папу Римского, имеет Фатимское пророчество. Это пророчество, датированное 13 июля 1917 года, рассказывает об явлении Девы Марии в Фатиме, Португалия, где она якобы предусмотрела необходимость обращения России к праведному пути, иначе "она будет распространять свои блуды по миру, повлечет многие войны, в которых погибнут многие нации". .

Именно это пророчество, по словам посла, формирует в Ватикане представление о России как о "заблудшей овце", а русскую православную церковь, несмотря на ее противоречивую деятельность, как религиозной институции, который нужно навернуть. Юраш подчеркивает, что такой романтический взгляд на Россию присущ и Папе Франциску. Среди таких романтиков есть и Папа", – сказал он.

Этот исторический контекст и религиозные убеждения, вероятно, объясняют позицию Ватикана по отношению к войне в Украине. Недавние призывы Папы Римского к примирению между украинцами и россиянами, а также молитвы за мир для обоих народов, без четкого определения России как агрессора, вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе.

Важно отметить, что Ватикан, призывая к миру, не всегда прямо указывает на ответственность России за войну и не требует безусловного вывода российских войск с территории Украины. Эта позиция, вероятно, обусловлена историческими связями с Россией и влиянием религиозных убеждений, в частности, интерпретацией Фатимского пророчества.

Фатимские явления, вторая часть

Эта часть Откровения касается чествования Непорочного Сердца Марии, завершения Первой мировой войны, посвящения России и угрозы распространения коммунистической идеологии по всему миру. Также в нем содержится предупреждение о возможности начала Второй мировой войны.

Прямая речь:

Вы увидели ад, куда попадают души грешников. Господь желает, чтобы в мире утвердилось почитание Моего Непорочного Сердца, ведь это может спасти много душ и принести мир.

Война скоро закончится, но если человечество не прекратит оскорблять Бога, в период понтификата Пия XI начнется новая, еще более страшная война. Когда ночью появится необычный яркий свет, это будет знак от Бога, что мир будет наказан войной, голодом и преследованием Церкви и Святейшего Отца.

Чтобы предотвратить это, Я приду просить о посвящении России Моему Непорочного Сердцу и о возобновлении практики Святого Причастия в первые субботы месяца. Если мои просьбы будут исполнены, Россия обратится и наступит мир. В противном случае она будет распространять свои ошибки по всему миру, провоцируя войны и притеснения Церкви. Многие праведники подвергаются преследованиям, Святейший Отец будет страдать, а целые народы будут уничтожены.

Однако в конце концов Мое Непорочное Сердце победит. Святейший Отец совершит посвящение России, она обратится, и мир получит определенный период мира. В Португалии всегда будет храниться Догма Веры.

Что в Фатимском пророчестве сказано об Украине

(Данные из Википедии)

13 мая 1917 года в португальском городе Фатима Богородица впервые явилась трем детям и продолжала появляться ежемесячно 13 числа в течение шести месяцев.

Богородица открывала детям поочередно три тайны, которые позже записала одна из троих детей, которым было явление. Это была Люсия дос Сантос, только она из этих троих детей дожила до зрелого возраста.

По ее воспоминаниям, 13 июля 1917 года во время очередного явления Дева Мария объявила об "посвящении России Непорочного Сердцу Марии", чтобы положить начало "периоду мирового мира". По словам сестры Люсии, Дева Мария несколько раз просила посвятить Россию Ее Непорочного Сердцу.

В конце концов, 25 марта 2022 года Папа Римский Франциск посвятил Россию Непорочному Сердцу вместе с Украиной, причем обе страны прямо упоминались на фоне русско-украинской войны.

Текст Третьей тайны Фатими

В период с 1925 по 1946 год Люсия жила в Испании, пережив события Второй Испанской Республики и Гражданской войны. Впервые она вспомнила о просьбе Богородицы о посвящении России осенью 1929 года, когда была послушницей монастыря сестер Святой Доротеи в Туи, Испания. Люсия рассказывала, что в ночь на 13 июня 1929 г. во время молитвы в часовне ей явилась Пресвятая Дева, которая сообщила о Божьей воле: Папа, в единстве со всеми епископами мира, должен посвятить Россию Ее Непорочного Сердцу. Это событие она описала своему исповеднику, который попросил его зафиксировать это в письменном виде.

В мае 1930 года Люсия в двух письмах к своему духовному наставнику, отцу Гонсалвесу, связала посвящение России с практикой благочестия пяти первых суббот, которое впервые упомянула еще в 1925 году в Понтеведре. Католическая церковь официально не приняла решения об этих явлениях в Понтеведре и Туе.

В августе 1941 года в своих мемуарах Люсия описала от 13 июля 1917 года, где Богородица предупредила:

Бог стремится, чтобы в мире утвердилось чествование Моего Непорочного Сердца. Если исполнить то, что Я говорю, много душ будет спасено, и воцарится мир. Первая мировая война завершится, но если человечество не прекратит оскорблять Бога, то при понтификате Пия XI начнется еще более ужасный конфликт. Если ночью вы увидите небосвод, освещенный необычным сиянием, знайте, что это знак от Бога о наказании мира – войнами, голодом и преследованием Церкви и Святейшего Отца.

Чтобы избежать этого, Я приду просить о посвящении России Моему Непорочному Сердцу и внедрению возмездного Причастия в первые субботы месяца. Если эти просьбы будут выполнены, Россия обратится и воцарится мир. В противном случае она будет распространять свои ошибочные учения по всему миру, провоцируя войны и преследования Церкви. Многие праведники испытывают мученичества, Святейший Отец испытывает тяжкие страдания, а целые народы будут уничтожены.

В конце концов Мое Непорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец совершит посвящение России, он обратится, и мир получит период мира.

Фатимское послание принадлежит к категории частных откровений. В католическом богословии существует разница между "публичным" и "частным" откровением. :

Дая нам Своего Сына, Своё единое Слово, Он сказал нам все сразу в этом едином Слове — и больше Ему ничего добавить... Если кто-то ищет новых видений или откровений, он не только ведет себя глупо, но и может оскорбить Бога, не сосредотачивая внимание на Христе.

Акты посвящения России

В XX веке несколько Пап совершали акты посвящения, хотя не всегда они соответствовали требованиям Фатимского пророчества.

1942 год - Папа Пий XII посвятил все человечество, включая Россию, Непорочному Сердцу Марии.

1952 год - Пий XII отдельно посвятил народы России.

1964 год - Павел VI провел акт посвящения во время II Ватиканского Собора.

1981, 1982 годы - Иоанн Павел II посвятил человеческий род Непорочному Сердцу Марии.

1984 год - Иоанн Павел II совершил посвящение в сопричастии с епископами мира.

Сестра Люсия подтвердила, что этот акт отвечал требованиям Богородицы.

В XXI веке, 15 марта 2022 года, в ответ на просьбу украинских католических епископов, Ватикан объявил, что Папа Франциск посвятит Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии. Церемония состоялась 25 марта 2022 года в Ватикане и в Фатиме.

Россия и ее обращение

В 1946 году, во время католического собрания в Фатиме, россиянка Наташа Дерфельден спросила Люсию о том, как должно произойти обращение России. о духовном обновлении и обращении сердца.

Папа Франциск уделял особое внимание России, в частности, встречался с главой русской православной церкви, а также писал открытое письмо президенту РФ.

В православии фатимские откровения часто рассматривают сквозь призму многовекового раскола между Восточной и Западной церквями.

Основные аргументы православных:

В 1917 году, во время фатимских явлений, Россия была глубоко христианским государством с особым почитанием Богородицы.

Идея посвящения может трактоваться как признание примата Папы Римского.

Католики же отмечают, что откровения произошли после отречения царя Николая II и возвращения Ленина в Россию, когда страна уже находилась в революционном хаосе.

Некоторые исследователи также обращают внимание на православную икону "Государственная" Богоматерь, которая появилась в день отречения Николая II.

По их мнению, это может символизировать передачу России под особую защиту Богородицы в период без царя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ванга и Нострадамус напророчили на 2025 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.