'Пропавший без вести' 19-летний юноша из Херсонской области оказался в армии оккупантов и позирует в форме с символом Z. Фото

19-летний житель Херсонской области Александр Мустяце, официально числящийся пропавшим без вести, оказался военнослужащим российской армии. Парень публиковал снимки в форме оккупантов с символикой Z и фотографии с фронта.

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Об этом сообщают организация Save Ukraine и её основатель Николай Кулеба. Правозащитники отмечают, что этот случай демонстрирует, как длительная российская оккупация и пропаганда могут превращать украинских детей в инструмент войны.

Юноша из реестра "Дети войны" служил в армии оккупантов

"Back to Ukraine" установила первый подобный случай: ребенок из реестра "Дети войны" воюет против Украины. Александр Мустяце. Родился 26.02.2007. Пропал в с. Крынки, Херсонская область. Числится в реестре "Дети войны" как пропавший без вести", – говорится в сообщении.

Однако, как добавили в организации, Александр не исчез, а воюет на стороне страны-агрессора.

По словам Николая Кулебы, молодой человек публиковал в соцсетях фотографии, на которых он запечатлен в российской военной форме с символикой Z и флагом РФ. Также он публиковал фотографии, сделанные в местах боевых действий против Украины.

Позже на его странице появились кадры, где он был в повязке, вероятно, после полученного ранения. При этом с ноября прошлого года никаких новых постов на его странице больше не появлялось.

"Глядя на всё это, мне трудно избавиться от мысли, что Россия сначала лишила этого парня украинского детства, а затем и самой жизни. Для многих это может выглядеть как история о личном выборе. Но на самом деле она показывает, что происходит с украинскими детьми, которые годами остаются под российской оккупацией", – говорится в сообщении.

Россия превращает украинских детей в инструмент войны

По словам основателя Save Ukraine, он и команда организации постоянно общаются с детьми и их семьями, которых удается вернуть из ВОТ. По их свидетельствам, российская система воспитания начинает влиять на детей ещё с дошкольного возраста.

Несовершеннолетних вовлекают в милитаризованные мероприятия, обучают обращению с оружием и навязывают образ Украины как врага, что постепенно формирует у детей восприятие войны как привычного явления.

"Именно поэтому время, проведённое в оккупации, работает против наших детей. Мы не имеем права потерять ещё одно поколение. Если вы или ваши близкие остаются на временно оккупированной территории и ищут возможность выехать, обращайтесь за помощью!" – призвал Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня с временно оккупированных территорий Украины удалось спасти еще 15 детей и подростков благодаря поддержке партнеров в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA. Все юные украинцы пережили постоянное давление, угрозы со стороны захватчиков и страх.

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