'Это точно усилит обе наши страны': Зеленский анонсировал масштабные вооруженные соглашения Украины с США

Новые соглашения Украины и Соединенных Штатов по поставкам оружия будут заключаться на новых принципах – таким образом, чтобы быть на пользу обеим странам. Эти новые принципы Украиной уже согласованы.

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Об этом говорил президент Владимир Зеленский, обращаясь к стране 30 июля. По его словам, речь идет о "новых масштабных соглашениях" с США, отдельно от достигнутых ранее.

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"Согласовал сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой – Украина – Соединенные Штаты – по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и рассчитываем – сможем выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит – наших союзников и партнеров. Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира" – частности, сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что сейчас готовятся "новые разговоры и встречи с партнерами на разных уровнях", которые имеют целью "усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру".

Украинский лидер подчеркнул – американская позиция принуждать Россию к миру экономическим путем в целом действенная и "может сработать".

"Да, Москва хочет воевать и дальше. Но весь вопрос – в потенциале, в ресурсах на войну, в деньгах. Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать", – отметил президент.

Ситуация на фронте

По словам украинского лидера, сегодня он получил "несколько хороших докладов", среди которых был доклад главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова. К сожалению, президент пока не может обнародовать этот доклад "по некоторым нашим операциям", потому что его "детали непубличные".

"Доклад главкома Сырского. Покровское направление, другие наши направления в Донецкой области, также Харьковщина, наша Сумщина, южные направления. Есть подразделения, которые стоит отметить", – сказал Владимир Зеленский.

Среди украинских защитников, которых он отдельно отметил сегодня, воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ и двести двадцать пятый отдельный штурмовой полк – воюют на Сумщине, а последний, напомним, освободил Кондратьевку.

На Покровском направлении президент поблагодарил воинов нашей 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. И, уже традиционно, Зеленский поблагодарил "всех, кто бьется и работает ради Украины".

Также Владимир Зеленский отдельно отметил доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Хочу поблагодарить за противодействие российским агентам, российским диверсантам. Есть сильные результаты. Каждый, кто выбирает сторону оккупанта, должен почувствовать справедливую силу украинского правопорядка", – сказал он.

Ситуация в стране

Президент Украины анонсировал старт "перезагрузки" Агентства по розыску и менеджменту активов.

"Как мы вчера и договаривались с правительством, началась перезагрузка АРМА. АРМА – это институт, в котором активы на десятки миллиардов, и это российское имущество, конфискованные активы, это активы подсанкционных лиц. Все активы должны работать максимально на оборону и на устойчивость нашего государства", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины уволил Елену Думу с должности главы АРМА. Еще накануне она подала заявление об увольнении, которое правительство оперативно удовлетворило. Формальным основанием стала реформа Агентства, недавно подписанная президентом.

Но на самом деле за этим решением могут стоять серьезные подозрения в непрозрачности, конфликтах интересов и коррупционных схемах, сопровождавших ее пребывание на должности.

Также президент отчитался, что новое правительство – в частности, новый премьер Юлия Свириденко и новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль – выполнили поручение по контрактам 18-24.

"Мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к Силам обороны. Это мотивированные люди, это молодые люди, и именно на технологическую передовую – на использование дронов. Два года контракт, все бонусы контракта 18-24, очень хорошие выплаты и полное обучение, как это и нужно. Работать будем через бригады" – рассказал Зеленский.

Как добавил президент, чиновники расширили возможности для наших производителей оружия, "наши возможности привлекать кредиты, чтобы производства давали больше и больше продукта, больше и больше результата для наших Сил обороны".

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