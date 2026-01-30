Программа лояльности 'Плюсы' помогла военным сэкономить более 120 млн грн на АЗК Ukrnafta

UKRNAFTA стала первым топливным партнером, который поддержал программу лояльности "Плюсы" в приложении "Армия+" от Министерства обороны Украины в декабре 2024 года.

С тех пор военные смогли сэкономить в крупнейшей сети АЗК Украины более 120,5 миллиона гривен.

По состоянию на конец января 2026 года наши защитники и защитницы заправили на UKRNAFTA 36,5 миллиона литров топлива со скидкой. Таким образом они сэкономили 99,6 миллиона гривен. Еще почти 21 миллион гривен – экономия на продукции кафе и товарах в магазинах АЗК UKRNAFTA.

Для нас важно, чтобы те, кто защищает страну, чувствовали поддержку на каждом шагу. Именно поэтому крупнейшая сеть АЗК в Украине UKRNAFTA предлагает военным особые условия:

3 грн/л на бензин и дизель (до 200 л/мес);

0,5 грн/л на сжиженный газ (до 200 л/мес);

30% на продукцию кафе;

10% на товары в магазинах (кроме алкоголя, табака и акционных товаров, до 2000 грн/мес).

Программа лояльности "Плюсы" в приложении "Армия+" – важный элемент привлечения государственного и частного бизнеса к системной помощи Силам обороны.

Спасибо защитникам и защитницам за службу и преданность стране. Продолжаем поддерживать вас ежедневно на каждом километре пути!

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.