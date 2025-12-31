Проект Olympic Dreams в Украине: объявлены ключевые итоги 2025 года

Четвёртый год подряд в Украине реализуется проект Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" Olympic Dreams, который поддерживает украинский спорт в условиях войны. Его ключевая миссия – сохранение и развитие олимпийского резерва страны, обеспечение непрерывной спортивной подготовки атлетов в безопасной среде и предоставление международного тренировочного опыта для достойного представления Украины на мировых аренах.

За четыре года существования проект существенно масштабировался – не только географически, но и по уровню вовлечённых спортсменов. "Сегодня в Olympic Dreams участвуют не только юные атлеты олимпийского резерва Украины, но и действующие профессиональные спортсмены Национальной сборной. Важно, что за время реализации проекта многие его участники прошли полный путь спортивного становления – от кадетов и юниоров до профессиональных атлетов олимпийского уровня", – рассказал меценат и соучредитель проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко.

Ключевые достижения 2025 года

2025 год стал одним из самых насыщенных и результативных в истории проекта. Среди основных событий:

подписание Меморандума о сотрудничестве с Министерством молодёжи и спорта Украины с целью популяризации и развития мультиспортивного проекта "Шлях чемпіонів". В рамках сотрудничества в течение года был организован ряд международных кемпов для юных спортсменов из разных регионов Украины в Швейцарии и Франции;

участие во II Международной научно-практической конференции "Спорт: история и современность" , где Olympic Dreams был представлен как пример эффективной спортивной дипломатии;

, где Olympic Dreams был представлен как пример эффективной спортивной дипломатии; приглашение к участию в Пятом саммите первых леди и джентльменов, который проходит по инициативе Первой леди Украины Елены Зеленской;

посещение Всемирной выставки Expo 2025 Osaka и украинского павильона Not For Sale во время пребывания украинских спортсменов в Японии.

Аудиенция у Папы Римского

Важным событием 2025 года стала аудиенция у Папы Римского Льва XIV и его благословение участников итальянского кемпа Olympic Dreams. Понтифик лично приветствовал спортсменов и тренеров, а также выразил искреннюю поддержку Украине.

Год "первых"

2025-й вошел в историю проекта как год многих "впервые":

впервые география проекта охватила Нидерланды, Италию, Швейцарию, Великобританию и Францию ;

и ; впервые в течение одного года было проведено десять международных кемпов.

Ещё одним знаковым событием стало торжественное вручение меценату проекта Olympic Dreams Анатолию Бойко чёрного пояса – первого дана – от Федерации дзюдо Украины во время итальянского кемпа.

"Это было не только спортивное признание, но и знак благодарности и глубокого уважения за его последовательную поддержку украинского дзюдо и спортсменов в военное время", – отметил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Проект Olympic Dreams, основанный для сохранения и развития олимпийского резерва Украины в условиях войны, продолжает свою деятельность. Он реализуется при поддержке Министерства молодёжи и спорта Украины, Федерации дзюдо Украины, НОК Украины, международных партнеров, меценатов и волонтеров.

Впереди – новые страны, новые партнерства и новые истории успеха юных спортсменов, для которых Olympic Dreams уже стал важной частью жизненного пути.