Продавали ракеты, но не имели туалетной бумаги: какие советские товары были популярными в мире

В Советском Союзе существовал удивительный парадокс: страна, осваивавшая космос и производившая мощные ракеты, часто сталкивалась с дефицитом самых простых повседневных вещей, таких как туалетная бумага.

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Основной потенциал промышленности и науки был направлен на военную сферу и стратегические проекты, что отодвигало производство потребительских товаров на второй план. Однако, несмотря на "холодную войну", экспорт некоторых товаров играл важную роль в экономике СССР, принося значительный доход.

Эти экспортные изделия часто имели гораздо лучшее качество, чем те, что предназначались для внутреннего рынка. Они маркировались знаком Made in USSR, что было своеобразным гарантом качества даже для советских граждан, которые охотно покупали такие товары, вернувшиеся из-за границы.

Часы и фотоаппараты

Советские часы получили международное признание благодаря своей надежности и невысокой цене. С конца 1950-х годов СССР стал одним из крупнейших экспортеров часов в мире, хотя за рубежом они продавались под другими брендами, такими как Sekonda, Cornavin или Kardinal. Одним из самых ярких примеров успеха стала модель "Победа", первый экземпляр которой был выпущен в 1946 году.

Следующим успешным продуктом стали часы "Командирские", которые начали выпускать на Чистопольском часовом заводе в 1965 году. Эти модели были водостойкими и антиударными, что делало их особенно ценными. Сначала их производили по заказу Министерства обороны, а затем они стали доступными в свободной продаже, получив благосклонность иностранных покупателей.

Среди советской техники фотоаппараты также пользовались большим спросом. Особой популярностью на Западе пользовался "Зенит", который выпускался с 1947 года. Его ключевым преимуществом была пентапризма, позволявшая фотографировать на уровне глаз, а не от пояса, как в предыдущих моделях. В 1979 году британский журнал What camera? даже назвал "Зенит" лучшим фотоаппаратом года. Спрос был настолько высоким, что производство расширили, привлекая Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО). Со временем "Зенит" стал самым массовым зеркальным фотоаппаратом в мире, но со временем его популярность снизилась из-за развития зарубежных производителей.

Радиоприемники

Рижский радиозавод также имел успех за рубежом. После войны предприятие стало известным производителем аудиотехники. В 1950-х годах под брендом RRR появились радиоприемники Riga, которые отличались надежностью и простотой. В начале 1980-х годов темпы производства били рекорды, а продукция завода была чрезвычайно востребована в Германии, Франции и Великобритании.

Советский автопром

Несмотря на скептицизм относительно советского автопрома, некоторые автомобили получили признание за рубежом, особенно грузовики. Такие модели, как ГАЗ-53 и полноприводные ГАЗ-66, экспортировали в Австрию, ФРГ, Финляндию и Швецию. Также большой популярностью, особенно в Италии, пользовались вездеходы ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ. Седельные тягачи и самосвалы ЗИЛа, а также новые КамАЗы активно экспортировали во Францию, Грецию, Швейцарию, Финляндию и Великобританию.

Настоящим прорывом в легковых автомобилях стала "Нива". Этот первый в мире внедорожник малого класса, который начал серийно производиться в 1977 году, экспортировали в более чем 100 стран, включая Японию, Чили и Австралию. Западных потребителей также привлекал "Москвич-408", который был настолько популярным, что для удовлетворения спроса был открыт завод в Болгарии.

Текстиль

На Западе также высоко ценились советские текстильные изделия. Шерсть, хлопковые ткани и особенно ситцы с характерным "бабушкиным" узором были настоящим хитом в Лондоне и Париже. Местные женщины были в восторге от ярких рисунков и натуральности материала. Основными импортерами хлопковой продукции были Италия, Нидерланды, ФРГ и скандинавские страны. Эти товары также стали отличным подарком для советских дипломатов во время зарубежных визитов.

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