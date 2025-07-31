Клей, гудрон, зеленые фрукты: какие странные вещи ели дети в СССР

Современные дети проводят большую часть своего времени в цифровом пространстве, погруженные в виртуальные миры. Это резко контрастирует с реалиями детства, царившего в Советском Союзе.

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Тогдашняя жизнь бурлила во дворах, наполненная шумными играми, настоящей дружбой и иногда довольно опасными экспериментами. Дети той эпохи часто пробовали на вкус то, что вряд ли можно было бы назвать съедобным в традиционном понимании.

Эти необычные "деликатесы", будь то природные дары или находки со строительных площадок, были неотъемлемой частью детского мира СССР.

Какие странные вещи ели дети в СССР

Родительские предостережения о возможных болях в животе от зеленых яблок или груш редко останавливали маленьких исследователей. Дети с энтузиазмом срывали кислые яблоки, сливы, крыжовник и смородину прямо с веток. Особый азарт добавлялся, если фрукты росли на чужой территории.

Также популярной была рябина с ее ярко-красными ягодами. И хотя она известна своей терпкостью, мало кого из детей это останавливало.

На строительных площадках, которые в советские времена часто появлялись рядом с дворами, дети находили гудрон – черную смолистую массу с нефтяным привкусом. Это вещество служило заменой жевательной резинке, которой в СССР было мало. Гудрон жевали часами, хотя вкус его был довольно специфическим.

Обычные карандаши, которые использовали в школе, часто становились объектом детских экспериментов. Дети разламывали их, доставали графитовый стержень и жевали его, наслаждаясь приятным хрустом. Грифель оставлял язык серым, что добавляло процессу веселья. Однако важно было не перепутать обычный карандаш с химическим, ведь последний мог вызвать неприятные ощущения во рту. Это странное лакомство было популярным среди школьников, которые искали новые ощущения.

Зима приносила свои "деликатесы" – сосульки и снег. Сосульки заменяли мороженое, а чистый снег казался идеальным для того, чтобы похрустеть на зубах.

Ни одна зима не обходилась без того, чтобы дети не попробовали это природное "лакомство". Хотя родители предостерегали от грязного снега, это редко останавливало маленьких исследователей. Сосульки были особенно популярными, ведь их холодный вкус ассоциировался с чем-то магическим.

Шелковица была настоящей находкой для детей. Черные и белые плоды собирали прямо с деревьев, а их сладкий вкус делал их любимым лакомством. Однако после такого угощения руки и одежда часто оставались в липких пятнах, что создавало проблемы для родителей. Шелковица была не только вкусной, но и добавляла элемент игры, ведь ее сбор часто превращался в соревнование между друзьями.

Школьный мел также привлекал детей. Его грызли, возможно, из-за нехватки кальция или просто из любопытства. Важно было выбрать твердый кусочек, который не рассыпался в руках. Мел стал символом школьных лет, ведь его вкус ассоциировался с перерывами и шалостями. Этот необычный "деликатес" остался в памяти многих как часть беззаботного детства.

Древесная смола, особенно вишневая, считалась настоящей находкой. Ее сладковатый вкус напоминал мармелад, но она сильно липла к зубам, как ириска.

Дети находили смолу на стволах деревьев и жевали ее с наслаждением. Это "лакомство" было естественным и доступным, что делало его популярным во дворах. Смола добавляла детству особого шарма, ведь ее вкус был уникальным и незабываемым.

Один из самых экстремальных детских "деликатесов" – муравьиная кислота. Чтобы ее добыть, дети брали прутик, облизывали его и засовывали в муравейник. Муравьи атаковали "врага", покрывая прутик кислотой, которую потом можно было облизать. Этот терпкий и необычный вкус привлекал самых смелых.

Такие эксперименты добавляли адреналина и делали детство в СССР незабываемым.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему еда в детсадах времен СССР пугала детей больше, чем время пребывания в заведении.

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