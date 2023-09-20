Призвал к насильственной смене власти: суд обязал жителя Черкасс прочитать 6 книг об агрессии России против Украины

Житель Черкасс в сети призвал к власти в Украине. Еще в ноябре 2022-го он написал на своей странице в Facebook о том, что в нашей стране должна произойти преждевременная смена власти "для сохранения конституционного строя". За этот пост он получил оригинальное наказание.

Об этом стало известно из приговора Приднепровского районного суда Черкасс. В нем было процитировано сообщение мужчины в соцсети:

"Руководствуясь правами предоставленными нам Конституцией Украины:

На фоне систематического предательства национальных интересов, постоянной узурпации власти, тотальной коррупции и кумовства, непрофессионального исполнения должностных обязанностей, приведшего к внешнеполитическому, экономическому кризису, росту цен и падению уровня благосостояния граждан народ Украины согласно ст. 5 Конституции Украины имеет полное право на преждевременную смену власти для сохранения Конституционного строя! Прочь преступную власть! Антинародный режим под суд. ИУДА. Ст. 5 КУ гарантирует право на восстание из-за узурпации власти. Армия с народом? Прошу военных вспомнить присягу!".

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Это сообщение черкасчанина было признано призывающим к насильственному изменению конституционного строя Украины и к захвату государственной власти. Тогда мужчину задержали, а дело против него было направлено в суд.

Гражданин получил условный срок в один год. Также суд обязал его прочесть шесть книг о войне России против Украины. Каждую книгу мужчина должен прочесть в определенные сроки, а затем – записать свои впечатления от ее прочтения (объем – не менее 150 слов) и сдать эти сочинения в уполномоченный орган.

Какие книги должен прочесть осужденный:

– до 30 ноября 2023 года – "Изоляция. Тайные тюрьмы Донбасса в рассказах спасенных от пыток и смерти";

– к 30 декабря 2023 года – "Зима приближается";

– до 30 января 2024 года – "Евразийский разлом: Украина в эпоху гибридных вызовов";

– до 29 февраля 2024 года – "Украина в эпоху войномира";

– до 30 марта 2024 года – "На щите. Воспоминания семей погибших воинов. Донецкий аэропорт";

– до 30 апреля 2024 года – "24.02. Дневник Войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала пророссийского блоггра, говорившего о необходимости уничтожения стратегической инфраструктуры во Львове. Его схватили именно в тот момент, когда он призывал оккупантов бомбить здание регионального управления самой СБУ.

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