'Привыкает к протезу и планирует поступление в вуз': тяжелораненый 15-летний Артур из Харькова прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

В прошлом году 15-летний харьковчанин Артур играл в футбол на стадионе, когда неподалеку прилетела вражеская ракета. В Охматдете, на десятый день после очередной операции, парень пережил еще один ракетный обстрел. Сейчас Артур привыкает жить с протезом. Недавно молодой человек прошел курс физической реабилитации и психологического восстановления, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

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"Здесь много классных процедур. Мне понравились ароматерапия, солевая комната, где дышишь солью, горячий термальный бассейн, там соленая вода, хорошо влияющая на суставы. В обычном бассейне я тоже плаваю", – делится впечатлениями Артур.

По словам его мамы, Юлии, несколько месяцев после ранения теплилась надежда сохранить ногу. Затем врачи определили, что это невозможно. Артур очень переживал по поводу ампутации и как его воспримут друзья, но страх был напрасным.

"Сейчас цель – как можно скорее восстановиться. Здесь в санатории, куда мы попали при поддержке Фонда Рината Ахметова, есть все для этого. Живем дальше – впереди окончания школы и вступительная кампания", – рассказывает Юлия.

Медицинский директор санатория Снежана Чеботарева говорит, что парень сейчас только привыкает к протезу, поэтому комплексное лечение, прописанное Артуру, направлено, прежде всего, на уменьшение болевого синдрома в конечностях.

Также мы подобрали процедуры для профилактики последствий таких сложных травм. Это курс массажа, плавание с аквапоясом, чтобы уменьшить нагрузку на спину. Кроме того, он занимается с психологом. А еще, у него есть занятия по иппотерапии, физиотерапии, грязелечения – все вместе дает хороший лечебный эффект", – подчеркивает врач.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов - Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, получившим тяжелые травмы в результате войны.

Благодаря программе разностороннюю поддержку получили около 6 млн детей со всей Украины. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Если вашим детям или тем, о ком вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).