Привлечены 40 человек: что происходит на ЧАЭС спустя сутки после удара российского дрона

После удара российским дроном по защитному саркофагу над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции на объекте продолжают работать специалисты. Десятки человек привлечены к ликвидации последствий обстрела.

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Вследствие дроновой атаки на конфайнменте возникло сквозное отверстие диаметров около 15 кв. метров. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

По состоянию на 7:00 утра 15 февраля в работе по ликвидации последствий вражеского удара задействовано 40 работников ГСЧС и 8 единиц техники. Комплекс объекта "Укрытие" и Нового Безопасного Конфайнмента получили существенные повреждения после удара БПЛА.

Дефекты обшивки без сплошного разрушения зафиксированы на площади до 200 кв. метров. Также есть повреждение внутреннего заполнителя обшивки и разрушения болтовых соединений. Кроме того, деформированы узлы соединений конструкций верхней части конфайнмента.

"Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и ДСП ЧАЭС в целом не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен", – сообщили в агентстве.

Напомним, во время атаки в ночь на 14 января российский ударный дрон попал в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Там возник пожар, объект получил серьезные повреждения. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, "дрон шел на высоте 85 метров", поэтому радары его не обнаружили.

По данным СБУ, дрон, которым россияне ударили по ЧАЭС, был снаряжен фугасной боевой частью.

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