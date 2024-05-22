"Природній" или "природний": как правильно сказать по-украински
Окончания прилагательных в украинском языке могут показаться простой темой. Однако даже здесь многие люди порой совершают ошибки.
Примером такой ошибки можно назвать прилагательное от слова "природа". Попытайтесь образовать его самостоятельно – что у вас получилось: "природній" или "природний"? OBOZ.UA решил объяснить, какой из вариантов правильный.
Если разобрать слово "природа", то получается, что его основа заканчивается на твердый согласный "д". Следовательно, в соответствии с правилами украинского языка, производное от этой основы прилагательное должно в мужском роде иметь окончание -ий, в женском -а, а в среднем -е.
Таким образом, правильными вариантами применения будут следующие:
- природний газ;
- природна зона;
- природне середовище.
Важно отметить, что наречие "природно" тоже склоняется по аналогичному принципу. Оно также является производным от существительного с твердой основой, поэтому правило здесь не меняется: "процес відбувається природно", "це так само природно, як дихати повітрям".
Но вариант "природній" все же возникает в двух случаях: когда прилагательное стоит в дательном или местном падеже женского рода единственного числа. Тогда оно будет выглядеть так:
- на природній основі;
- завдяки природній поведінці.
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