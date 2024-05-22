'Природній' или 'природний': как правильно сказать по-украински

Окончания прилагательных в украинском языке могут показаться простой темой. Однако даже здесь многие люди порой совершают ошибки.

Примером такой ошибки можно назвать прилагательное от слова "природа". Попытайтесь образовать его самостоятельно – что у вас получилось: "природній" или "природний"? OBOZ.UA решил объяснить, какой из вариантов правильный.

Если разобрать слово "природа", то получается, что его основа заканчивается на твердый согласный "д". Следовательно, в соответствии с правилами украинского языка, производное от этой основы прилагательное должно в мужском роде иметь окончание -ий, в женском -а, а в среднем -е.

Таким образом, правильными вариантами применения будут следующие:

природний газ;

природна зона;

природне середовище.

Важно отметить, что наречие "природно" тоже склоняется по аналогичному принципу. Оно также является производным от существительного с твердой основой, поэтому правило здесь не меняется: "процес відбувається природно", "це так само природно, як дихати повітрям".

Но вариант "природній" все же возникает в двух случаях: когда прилагательное стоит в дательном или местном падеже женского рода единственного числа. Тогда оно будет выглядеть так:

на природній основі;

завдяки природній поведінці.

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