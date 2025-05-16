Пример поддержки ветеранов: 'Интерпайп' Пинчука получил награду NV

В рамках премии "100 людей NV" компания "Интерпайп" Виктора Пинчука получила специальную награду за адаптацию ветеранов.

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Награду получил директор машиностроительного комплекса "Интерпайп" Максим Горбатюк, сообщает NV.

Максим успешно трудоустроил в цехах ветеранов, которые после ранений, ампутаций и длительных реабилитаций возвращаются к гражданской жизни. В "Интерпайпе" таким экс-военным не просто предоставляют работу – им помогают профессионально реализоваться, даже если это предполагает смену профессии и обучение с нуля.

Максим Горбатюк лично встречается с каждым кандидатом, показывает производство, обсуждает условия труда, включая возможность сокращенного рабочего дня и гибкого графика. Ветеранов знакомят с другими бывшими военными, подбирают наставников с учетом не только профессиональных, но и человеческих качеств.

"Успешная реинтеграция возможна только при условии поддерживающей атмосферы в коллективе, где человек, скажем, на протезе, не просто сидит, ловя сочувствующие взгляды, а реально работает, развивается и получает достойную зарплату", – отмечает Горбатюк.

Он подчеркивает, что подход к каждому ветерану индивидуальный: учитывается все – от физических возможностей до амбиций и реакции на производственные условия.

Благодаря этому подходу в "Интерпайпе" уже реализован ряд успешных кейсов: токарь становится технологом, машинист крана – оператором станка, слесарь – мастером участка. Для многих достойная работа стала надежной опорой на пути возвращения к мирной жизни.

"Интерпайп" Виктора Пинчука создал полноценную патронатную службу, которая сопровождает мобилизованных, ветеранов и семьи военнослужащих из числа работников предприятия. Таких уже более тысячи. 189 ветеранов вернулись к работе.