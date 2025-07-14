УкраїнськаУКР
русскийРУС

Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

Марина Петик
Новости. Общество
4 минуты
2,7 т.
Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

В России посреди лета решили открыть аэропорт в городе Геленджик. Он не работал с начала полномасштабного вторжения России в Украину, как и многие другие аэропорты на юге РФ. В связи с этим турпотоки в оккупированный Крым, а также в Краснодарский край серьезно уменьшились. В бюджете РФ также огромная дыра, а друзьям Путина, которые захватили санатории, земельные участки и бизнес в Крыму, нужны деньги.

Видео дня

Однако даже это не поможет. Пляжи оккупированного Крыма пустуют четвертый год, россияне выбирают спокойные курорты Турции, Египта, Мальдив, даже Китая.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Заманивают в Крым

С 18 июля в РФ заработает аэропорт Геленджик. Россияне надеются, что это привлечет на курорт Краснодарского края, а также в оккупированный Крым в полтора раза больше туристов. В то же время закрытыми остаются девять аэропортов, в том числе в Анапе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и, конечно же, в оккупированном Симферополе.

Цена билета на самолет стартует от 50 тысяч рублей (25 тысяч грн) в одну сторону. Постепенно стоимость должна снизиться до 16-18 тысяч рублей (8-9 тыс. грн).

Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

В правительстве РФ надеются, что таким образом россияне все-таки решат отдохнуть на оккупированном полуострове, хотя от Геленджика до Симферополя нужно ехать 450 км, а еще пройти многочасовые проверки при въезде на Керченский мост.

Вероятно, есть одна важная причина такого срочного открытия аэропорта. Друзья Путина, которые вложились в гостиницы и комплексы отдыха на полуострове, уже четвертый год подряд терпят убытки. Они строят, а к ним никто не едет.

Известно, что близкий друг и "кошелек" президента РФ Аркадий Ротенберг решил построить в Севастополе яхт-клуб с причалом на 600 яхт и отелями. Он захватил десяток земельных участков в Балаклавской бухте, отобрал недвижимость у местных предпринимателей.

Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

Кроме этого, в руки Ротенберга буквально за копейки перешли такие известные санатории, как "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина", бутик-отель "Дача Рахманинов". Он зарабатывает на том, что в санаториях отдыхают льготники и чиновники, но хочется еще больше.

Еще есть глава Сбербанка РФ Герман Греф, который открыл на полуострове отделения своего банка. А также владеет крупным отельным комплексом "Мрия" возле Ялты. Еще Греф прибрал к рукам 13 га виноградников Массандры.

Еще один "личный кошелек" и друг Путина Юрий Ковальчук, который возглавляет банк "Россия", также проявил любовь к виноделию. Поэтому он прибрал к рукам завод шампанских вин "Новый свет", завод по изготовлению марочных вин "Инкерман", винодельческое производство "Массандра".

Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

Также в его руках аэропорт Симферополя и даже резиденция беглого Януковича на мысе Айя. Понятно, что ко всему этому бизнесу имеет самое непосредственное отношение и сам Путин.

Туристы только в центре Ялты и Судака

Столько украли и скупили за бесценок друзья российского президента, а никто к ним не едет, не летит отдыхать, не оплачивает дорогие отели и не покупает крымские вина. Ситуацию нужно срочно спасать, а то друзья могут и обидеться.

Но вряд ли открытие одного аэропорта вернет в Крым туристов. Даже летом 2025-го, через четыре года после вторжения, пляжи полуострова пустуют.

Конечно, часть россиян вернулась на полуостров. Но их можно застать разве что на центральных пляжах Ялты, Алушты или Судака.

Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

Например, даже крымский блогер Александр Михайленко, который постоянно рассказывает о том, как прекрасно на оккупированном полуострове, разочаровался, увидев пустые пляжи Профессорского уголка в Алуште. Это одно из лучших мест для отдыха в этом городе, с лазурной морской водой. Но в середине июля тут очень мало туристов.

А если немного пройти от центра по набережной Ялты, то можно увидеть пустые пляжи, где загорают несколько десятков отдыхающих.

"Но зато тут можно расположиться в любом месте в любое время дня. Можно взять шезлонг, всегда есть свободные, либо расстелить полотенце подальше от соседних и загорать весь день", – пишет россиянка, которая как раз отдыхает в Ялте.

Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове
Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

Пустуют пляжи на побережье от Алушты до Нового Света – Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье. Хотя тут обновили набережные, построили апартаменты прямо на первой линии. Цены на жилье тут от 2500 до 7000 руб. за номер в сутки (1250-3500 грн).

Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

Свободно в Гурзуфе, Партените, Мисхоре, самых южных точках ЮБК, где ранее было не протолкнуться.

Кафе, рестораны, столовые полуострова также терпят убытки. Открыты заведения только на берегу моря, и многие из них стоят пустыми. Поскольку экономные россияне приезжают на полуостров со своей едой. Они также не намерены тут тратиться даже на музеи и экскурсии.