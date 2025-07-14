Приказано открыть аэропорт и заманить туристов в Крым: российские власти все еще надеются заработать на оккупированном полуострове

В России посреди лета решили открыть аэропорт в городе Геленджик. Он не работал с начала полномасштабного вторжения России в Украину, как и многие другие аэропорты на юге РФ. В связи с этим турпотоки в оккупированный Крым, а также в Краснодарский край серьезно уменьшились. В бюджете РФ также огромная дыра, а друзьям Путина, которые захватили санатории, земельные участки и бизнес в Крыму, нужны деньги.

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Однако даже это не поможет. Пляжи оккупированного Крыма пустуют четвертый год, россияне выбирают спокойные курорты Турции, Египта, Мальдив, даже Китая.

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Заманивают в Крым

С 18 июля в РФ заработает аэропорт Геленджик. Россияне надеются, что это привлечет на курорт Краснодарского края, а также в оккупированный Крым в полтора раза больше туристов. В то же время закрытыми остаются девять аэропортов, в том числе в Анапе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и, конечно же, в оккупированном Симферополе.

Цена билета на самолет стартует от 50 тысяч рублей (25 тысяч грн) в одну сторону. Постепенно стоимость должна снизиться до 16-18 тысяч рублей (8-9 тыс. грн).

В правительстве РФ надеются, что таким образом россияне все-таки решат отдохнуть на оккупированном полуострове, хотя от Геленджика до Симферополя нужно ехать 450 км, а еще пройти многочасовые проверки при въезде на Керченский мост.

Вероятно, есть одна важная причина такого срочного открытия аэропорта. Друзья Путина, которые вложились в гостиницы и комплексы отдыха на полуострове, уже четвертый год подряд терпят убытки. Они строят, а к ним никто не едет.

Известно, что близкий друг и "кошелек" президента РФ Аркадий Ротенберг решил построить в Севастополе яхт-клуб с причалом на 600 яхт и отелями. Он захватил десяток земельных участков в Балаклавской бухте, отобрал недвижимость у местных предпринимателей.

Кроме этого, в руки Ротенберга буквально за копейки перешли такие известные санатории, как "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина", бутик-отель "Дача Рахманинов". Он зарабатывает на том, что в санаториях отдыхают льготники и чиновники, но хочется еще больше.

Еще есть глава Сбербанка РФ Герман Греф, который открыл на полуострове отделения своего банка. А также владеет крупным отельным комплексом "Мрия" возле Ялты. Еще Греф прибрал к рукам 13 га виноградников Массандры.

Еще один "личный кошелек" и друг Путина Юрий Ковальчук, который возглавляет банк "Россия", также проявил любовь к виноделию. Поэтому он прибрал к рукам завод шампанских вин "Новый свет", завод по изготовлению марочных вин "Инкерман", винодельческое производство "Массандра".

Также в его руках аэропорт Симферополя и даже резиденция беглого Януковича на мысе Айя. Понятно, что ко всему этому бизнесу имеет самое непосредственное отношение и сам Путин.

Туристы только в центре Ялты и Судака

Столько украли и скупили за бесценок друзья российского президента, а никто к ним не едет, не летит отдыхать, не оплачивает дорогие отели и не покупает крымские вина. Ситуацию нужно срочно спасать, а то друзья могут и обидеться.

Но вряд ли открытие одного аэропорта вернет в Крым туристов. Даже летом 2025-го, через четыре года после вторжения, пляжи полуострова пустуют.

Конечно, часть россиян вернулась на полуостров. Но их можно застать разве что на центральных пляжах Ялты, Алушты или Судака.

Например, даже крымский блогер Александр Михайленко, который постоянно рассказывает о том, как прекрасно на оккупированном полуострове, разочаровался, увидев пустые пляжи Профессорского уголка в Алуште. Это одно из лучших мест для отдыха в этом городе, с лазурной морской водой. Но в середине июля тут очень мало туристов.

А если немного пройти от центра по набережной Ялты, то можно увидеть пустые пляжи, где загорают несколько десятков отдыхающих.

"Но зато тут можно расположиться в любом месте в любое время дня. Можно взять шезлонг, всегда есть свободные, либо расстелить полотенце подальше от соседних и загорать весь день", – пишет россиянка, которая как раз отдыхает в Ялте.

Пустуют пляжи на побережье от Алушты до Нового Света – Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье. Хотя тут обновили набережные, построили апартаменты прямо на первой линии. Цены на жилье тут от 2500 до 7000 руб. за номер в сутки (1250-3500 грн).

Свободно в Гурзуфе, Партените, Мисхоре, самых южных точках ЮБК, где ранее было не протолкнуться.

Кафе, рестораны, столовые полуострова также терпят убытки. Открыты заведения только на берегу моря, и многие из них стоят пустыми. Поскольку экономные россияне приезжают на полуостров со своей едой. Они также не намерены тут тратиться даже на музеи и экскурсии.