При каких условиях многодетному отцу для отсрочки нужно иметь решение суда: объяснение

В приложении "Резерв+" расширили возможности для оформления отсрочки от мобилизации многодетным родителям. Теперь воспользоваться онлайн-услугой могут военнообязанные, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей независимо от семейного положения, если информация о них корректно отображается в государственных реестрах.

Об условиях, которые необходимо выполнить для автоматического получения отсрочки без обращения в ТЦК или ЦПАУ рассказала юрист. Видео обнародовано на YouTube-канале.

Отныне система учитывает всех детей военнообязанного в возрасте до 18 лет, рожденных в Украине, независимо от того, находится ли мужчина в браке с их матерью. Во внимание принимаются дети, рожденные как в одном, так и в нескольких браках, а также вне официальных семейных отношений.

В то же время право на отсрочку сохраняется только при условии отсутствия существенной задолженности по уплате алиментов. Если долг превышает сумму платежей за три месяца, система может отказать в предоставлении отсрочки до момента его погашения.

Для автоматической проверки данных используются государственные реестры. Поэтому особое значение имеет правильность внесенной информации, в частности фамилии, имени, даты рождения и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. В случае ошибок или неактуальных сведений заявителю сначала нужно обновить информацию, а уже потом подавать повторный запрос.

Подать заявку на получение отсрочки можно непосредственно через приложение "Резерв+". После отправки запроса система самостоятельно проверяет наличие оснований через государственные электронные реестры. Если все критерии выполнены, решение принимается автоматически, а информация об отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе.

Сейчас через "Резерв+" доступны 11 видов онлайн-отсрочек. Среди них – отсрочки для лиц с инвалидностью, временно непригодных к службе, родителей детей с инвалидностью, студентов, аспирантов, работников учебных заведений, а также для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка или имеют трех и более детей. В будущем перечень электронных услуг планируют расширить.

