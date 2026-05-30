Кого из мужчин 50+ точно не мобилизуют: объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой призыву в армию подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время продолжаются обсуждения правил мобилизации военнообязанных старшего возраста.

Вопреки различным слухам, кардинальных изменений для граждан возрастной категории 50+ с 1 июня не предвидится. OBOZ.UA выяснял, кто из мужчин старше 50 лет гарантированно не попадет под мобилизацию согласно действующему законодательству.

Главный критерий – состояние здоровья

Правила предоставления отсрочки и освобождения со службы для граждан Украины, возрастом 50 лет и более остаются такими же, как и для остальных мужчин призывного возраста.

Определяющим фактором для мужчин в возрасте 50–60 лет является решение военно-врачебной комиссии. Мобилизации не подлежат те граждане, которые по результатам медицинского осмотра были признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета. Учитывая, что с возрастом у многих проявляются хронические заболевания, прохождение ВВК для этой категории имеет решающее значение.

Наличие брони или отсрочки

Мужчины старше 50 лет освобождаются от призыва на тех же общих основаниях, что и более молодые военнообязанные. Мобилизация не грозит тем, кто имеет официальное бронирование от мобилизации на предприятии критической инфраструктуры или в органах власти; воспитывает троих и более детей в возрасте до 18 лет; осуществляет постоянный уход за близким родственником (женой, родителями), имеющим инвалидность I или II группы, если нет других лиц, обязанных по закону за ними ухаживать; имеет другие предусмотренные законом основания для отсрочки (например, статус студента дневной формы обучения, преподавателя или научного сотрудника).

Достижение предельного возраста

В Украине предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения составляет 60 лет (для высшего офицерского состава – 65 лет).

Граждане, достигшие 60-летнего возраста, подлежат немедленному увольнению со службы и снятию с воинского учета. Даже если мужчину мобилизовали в возрасте 59 лет, по достижении 60 лет он имеет полное право уволиться в запас.

Для тех, кто перешагнул этот рубеж, но изъявил желание защищать родину, предусмотрена индивидуальная опция – специальный "Контракт 60+". Его можно подписать сроком на один год, но только после тщательного прохождения ВВК и подтверждения отличного состояния здоровья.

Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что офис военного омбудсмена инициировал изменения в прохождение военнообязанными военно-врачебной комиссии. Цель предлагаемых изменений заключается в создании возможности для части ограниченно годных военнослужащих получить статус непригодных и уволиться со службы.

