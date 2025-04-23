При каких условиях боевая повестка считается врученной и нужна ли подпись военнообязанного: объяснение

В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине, которые продлятся, по меньшей мере, до 8 августа 2025 года, военнообязанным могут вручать боевые повестки. Это касается мужчин, которых сочли годными к службе после прохождения военно-врачебной комиссии.

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Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка", выдается в военкоматах или других уполномоченных структурах и предусматривает дальнейшее направление лица в учебный центр, а впоследствии – в боевое подразделение. Эксперты с портала "Юристи.UA" рассказали, когда и при каких условиях такой документ считается официально врученной повесткой.

По словам юриста Юрия Айвазяна, боевую повестку должны вручать лично военнообязанному в помещении ТЦК, Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов. Согласно правительственному постановлению №560 документ должен быть личный подписан лицом, которому он назначен.

В то же время, адвокат Евгений Лошаков подчеркнул, что отсутствие подписи не означает, что повестка не была вручена. В таких случаях фиксацией факта вручения может стать официальный акт об отказе от подписи или другие документальные доказательства.

Если военнообязанный явился для уточнения данных в ТЦК, прошел ВЛК, получил распоряжение, но не прибыл в указанный сборный пункт – это расценивается как уклонение от службы. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от военной службы), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время действия военного положения в Украине идет общая мобилизация, а военнообязанные мужчины обязаны появляться по вызовам территориальных центров комплектования (ТЦК). При нарушении законодательства им могут назначить штраф.

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