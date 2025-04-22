В какой срок ТЦК может наложить штраф на военнообязанного за нарушение: подробное объяснение

Во время действия военного положения в Украине идет общая мобилизация, а военнообязанные мужчины обязаны появляться по вызовам территориальных центров комплектования (ТЦК). При нарушении законодательства им могут назначить штраф.

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Но для этого есть четко определенные сроки. О сроках привлечения к ответственности рассказывает OBOZ.UA.

Наложение штрафа возможно в течение трех месяцев с момента, когда нарушение было обнаружено, но не позднее чем через год с даты самого нарушения. Адвокат Роман Кичко объяснил : например, если человек не явился за повесткой на конкретную дату, то именно этот день и считается моментом обнаружения.

"Например, если лицо не явилось по повестке на конкретное число, логично, что обнаруженное это правонарушение будет в то число, когда лицо не явилось. После этого начинается отсчет: три месяца с момента обнаружения. Если штраф налагается через четыре месяца от этой даты, его наложить не могут, поскольку обнаружили более трех месяцев назад", – сказал он.

Однако существуют исключения. Некоторые правонарушения не имеют четкой даты совершения. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда гражданин вообще ни разу не стал на военный учет. Такое бездействие считается продолжающимся нарушением – обязанность состоять на учете действует постоянно. Так что если человека обнаруживают без учета даже через несколько лет, его все равно могут оштрафовать, и сроки здесь не учитываются.

"Независимо от того, когда было совершено это правонарушение, оно продолжается до сих пор. Поскольку это правонарушение продолжается, если его выявят сейчас, наложение за ним штрафа законно. Там сроки просто нецелесообразно считать, ведь это правонарушение длится годами", – резюмировал юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законодательством был установлен дедлайн для прохождения ВЛК ограничен пригодными до 4 февраля 2025 года, однако 12 февраля депутаты Верховной Рады большинством голосов продлили его до 5 июня.

В то же время, ограниченно пригодные, младше 25 лет, не обязаны повторно проходить ВЛК.

Напомним также, Минобороны Украины в рамках борьбы с коррупцией с 1 апреля запустило электронный кабинет ВЛК. Теперь выводы о статусе военнообязанных должны оформляться исключительно в цифровом формате.

Украинцы с апреля могут пройти медосмотр в любом гражданском медучреждении, а данные будут передаваться в ВЛК. Это не связано с походом в ТЦК, говорят в Минобороны.

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