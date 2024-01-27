Преступления, которые нельзя забыть: пять важных фильмов о крупнейшем нацистском лагере смерти Аушвиц

Каждый год 27 января во всем мире чествуют жертв Холокоста. Памятную дату ввела в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН. Именно в этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили расположенный в окрестностях польского города Освенцим "Аушвиц".

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Эту локацию считают самым большим нацистским лагерем смерти. Подсчитывают, что в Аушвице уничтожено более 1 млн евреев. 27 января 1945 года смогли освободить лишь немного более шести тысяч – остальных заключенные немцы успели "эвакуировать". И все же эта дата символическая, ведь ею обозначен конец функционирования самого адского тогдашнего места.

В настоящее время на территории бывшего лагеря работает музей. Это место занесено в список мирового наследия ЮНЕСКО и призвано хранить память о страшной трагедии. Тема геноцида евреев не теряет актуальности в искусстве, в частности кино, а Аушвиц нередко становится площадкой развития сюжета. OBOZ.UA вспоминает самые знаменитые фильмы о фабрике смерти и рассказывает о новых произведениях.

"Зона интереса"

Несмотря на очевидно грустную тему, эта лента станет одним из главных событий украинского кинопроката в следующем месяце – она выйдет на большие экраны уже 22 февраля. По меньшей мере, ее можно назвать "нашумевшей": на днях она получила 5 номинаций на "Оскар", до того 3 номинации на "Золотой глобус" и 9 – на премию BAFTA.

События фильма разворачиваются вокруг коменданта концлагеря "Аушвиц" Рудольфа Гесса. Со своей женой они создают райский уголок для своей семьи: дом с садом и бассейном, приемами гостей и вечерними чтениями сказок с детьми. Все это – прямо за стеной ужасной фабрики смерти.

"Зону интереса" снял британский режиссер Джонатан Глейзер, выходец из еврейской семьи. В этой картине он умело исследует природу "банальности зла" – именно таким понятием принято обозначать бездумное исполнение бесчеловечных законов, направленных против основ жизни: главный герой фильма добросовестно выполняет свою работу, он порядочный гражданин своего общества и образцовый отец, а его семья вполне убеждена в нормальности всего происходящего и привыкла к хорошей жизни под крики и выстрелы, звучащие за забором.

"Сын Саула"

Эта лента 2015 года – блестящий дебют венгерского режиссера Ласло Немеша, черпавшего свое вдохновение из книги свидетельств зондеркоманды Аушвица. Картина проторяла себе путь от Гран-при Каннского кинофестиваля до "Оскара" за лучший иноязычный фильм (тогдашнее название категории "Лучший международный фильм").

Лента погружает зрителей в страшную обыденность Аушвица в 1944 году. Главный герой фильма – узник-еврей, по имени Саул, который становится членом зондеркоманды – подразделения пленников, которому нацисты поручали сопровождение людей к газовым камерам, а также уничтожение трупов. Однажды после отравления газом выживает мальчик-подросток, в котором Саул узнает своего сына.

Главную роль в фильме исполнил Геза Рериг, венгерский актер, поэт и философ, сирота, воспитанный в еврейской семье. В свое время, задолго до создания фильма, именно студенческая поездка в Аушвиц открыла новую страницу в его жизни: он увлекся хасидзмом и после переезда в США начал преподавать в еврейской школе.

"Чемпион Аушвица"

Биографическая драма режиссера Мацея Барчевского рассказывает историю польского национального героя – боксера Тадеуша Петшиковского по прозвищу Тедди.

События картины разворачиваются в 1940 году, когда главный герой сходит с первого "поезда смерти", прибывающего в только что созданный концлагерь "Аушвиц". Замечая среди заключенных знаменитого спортсмена, офицеры лагеря решают развлечься – и устраивают бои на ринге с другими пленниками. Цена каждого боя – жизнь участника.

На родине ленту встретили тепло, в частности, она получила 4 номинации на Польскую кинопремию – за лучшие мужскую роль, операторскую работу, грим и работу художника-постановщика.

"Бухгалтер Аушвица"

Канадский документальный фильм Мэтью Шойхета, посвященный громкому судебному процессу над 94-летним Оскаром Гренингом, причастным к убийству 300 тыс. человек. Во время Второй мировой войны он служил в Аушвице, где управлял деньгами и ценными вещами депортированных. Он занимался подсчетом денег, найденных в багаже заключенных, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.

В 2015 году "Бухгалтер Аушвица" был приговорен к 4 годам лишения свободы, однако скончался в больнице в 2019 году, так и не попав в тюрьму. Лента частично фокусируется на этических дебатах о том, есть ли смысл в преследовании пожилого человека за преступления, совершенные более 70 лет назад.

Фильм получил четыре награды Canadian Screen Awards в 2020 году как лучший исторический документальный фильм или сериал, а также лучшее редакционное исследование, лучшее визуальное исследование и лучшая музыка в документальной программе.

"Татуировщик Аушвица"

Эта подборка посвящена в первую очередь полнометражному кино. Но не вспомнить этот сериал, готовящийся к выходу уже в этом году, означало бы пройти мимо очень заметной новости. "Татуировщик Аушвица" – будущий 6-серийный проект, в основе которого лежит одноименный международный бестселлер (в мире продали более 12 млн экземпляров на разных языках) австралийской писательницы Гизер Моррис.

В центре сюжета, в основе которого лежит реальная история – словацкий еврей Лали. Оказавшись в лагере, он становится татуировщиком, отвечающим за нанесение идентификационных номеров на предплечье узников. Такую татуировку он должен сделать и своей землячке Гити, к которой у него появляются чувства.

Известно, что одну из ролей исполняет голливудская звезда Гарви Кейтель ("Криминальное чтиво", " Пианино", "Таксист"). А среди композиторов будет двукратный лауреат премии "Оскар" Ганс Циммер – легенда кинематографической музыки, создатель саундтреков к "Дюне", "Интерстеллару" и мультфильму "Король-лев".