'Преступление безбожников': митрополит УПЦ МП осудил атаку России по Сумам. Видео

Митрополит Сумский и Ахтырский УПЦ МП Евлогий назвал россиян безбожниками после удара войск РФ по Сумам, в результате которого погибли 34 человека и более 100 получили ранения. Он заявил, что россияне не просто не осудили "это кровопролитие", но и назвали эту войну "священной".

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Видео его речи опубликовал в Telegram иерей УПЦ МП Василий Максимишинец. Евлогий назвал россиян людьми, "утратившими веру и совесть".

"Меня удивляет в этой войне росийской против нас то, что люди, которые называют себя верующими в России, которые должны были первыми осудить это кровопролитие, они не только не осудили, они назвали эту войну священной войной. Какой позор этим первосвященникам и священникам. Мы категорически осуждаем это очередное преступление российских безбожников, людей неверующих, потому что верующие так не поступают. Это люди, которые утратили веру, утратили совесть и все, что есть святое у людей", – отметил Евлогий.

В Сумской епархии сообщили, что от российского удара пострадал кафедральный собор в честь Преображения Господня, в котором возглавлял литургию митрополит Евлогий. Взрывной волной повреждены окна и разбиты стекла.

Напомним, что Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций осудил террор России на Пасху. Несмотря на праздничный период, связанный с празднованием еврейской Песаха и христианской Пасхи, РФ каждый день и ночь терроризирует дроновыми и ракетными атаками и бомбардировками украинские города и села.

Как сообщал OBOZ.UA:

– российская ракетная атака по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, произошла менее чем через две минуты после объявления воздушной тревоги. Одна из ракет взорвалась в воздухе и была начинена осколочными элементами, из-за чего жертв среди гражданских стало еще больше.

– В результате удара РФ баллистики погибли по меньшей мере 34 человека, еще 117 получили ранения.

– В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Россия обязательно ответит за каждого украинца. Военные пообещали жестко отплатить, ведь у российских военных преступлений нет срока давности.

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия РФ сознательным террором против мирного населения. Он обратился к партнерам из США, Европы и международных организаций с просьбой немедленно усилить защиту украинского неба и давление на затягивающую эту войну Россию.

– Мировые лидеры решительно осудили атаку на Сумы. Британский премьер Кир Стармер призвал Путина прекратить огонь без всяких условий.

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