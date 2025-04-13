'Нет ничего святого': Всеукраинский Совет церквей осудил террор России на Пасхальные праздники

Россия продолжает атаковать украинские города ракетами и дронами. Ударом по Сумам в Вербное воскресенье страна-террорист еще раз доказывает, что для нее "нет ничего святого".

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Такое заявление сделали во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). Там отметили, что, несмотря на праздничный период, связанный с празднованием еврейского Песаха и христианской Пасхи, российское государство и теперь каждый день и ночь терроризирует дроновыми и ракетными атаками украинские города и села.

В организации напомнили, что в результате атак в городах Кривой Рог, Днепр, Сумы, Харьков и других убиты и ранены многие мирные жители, разрушено жилье и другие здания общественного назначения.

"Через эти дела видим, что для государства, декларирующего себя "Святой Русью", на самом деле нет ничего святого. Отсутствует элементарное уважение к ценности человеческой жизни, не говоря уже об уважении к праздничным дням христианства и иудаизма", – добавили в ВСЦиРО.

Кроме того, главы украинских церквей и религиозных организаций решительно осудили террористические атаки Российской Федерации на украинские города и села.

"Мы призываем ведущие государства мира принять все меры по прекращению российской военной агрессии против Украины и усилению способности Украины защищать себя, защищать жизнь", - заявили в совете.

В то же время ВСЦиРО призвала всех людей доброй воли к молитвам о "победе правды и справедливом мире для Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 13 апреля, после объявления воздушной тревоги о баллистической угрозе прошло всего две минуты, как две российские ракеты прилетели по центру Сум. Одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

Российская террористическая атака против гражданского населения также не осталась без внимания международных лидеров. Они подчеркнули, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены. Дипломаты и политики выступили за усиление противовоздушной обороны Украины для спасения жизни.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно сделать шаг к миру – прекратить огонь без всяких условий.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой". Он обратился в США, Европу и весь мир с призывом давить на РФ и усилить защиту Украины.

В свою очередь на трагедию в Сумах отреагировал Госсекретарь США Марк Рубио. В частности, он напомнил о том, почему президент Дональд Трамп прилагает "столько усилий, чтобы покончить с этой войной и достичь устойчивого мира".

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