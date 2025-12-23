Преодолели 6 тыс. км: в Одесскую область из тундры прилетели сотни гусей. Фото и видео
В Одесскую область на зимовку прилетели сотни белолобых гусей. Пернатые друзья пожаловали на юг Украины из тундры.
Зимовать птицы будут на территории Нижнеднестровского природного парка. Об этом сообщается на Facebook-странице парка.
Перелет на зимовку
Сотрудники природного парка опубликовали видео, на котором зафиксировали стаю из трехсот белолобых гусей. Ежегодно эти птицы преодолевают около 6 тысяч километров из далекой тундры (в частности, с полуострова Таймыр), чтобы провести зиму в более мягком климате юга Украины.
Водно-болотные угодья Нижнеднестровского национального природного парка и окрестные поля озимых становятся для них важной остановкой – местом отдыха, а иногда и основной зимовкой.
Зимой белолобые гуси выбирают лиманы Одесщины. Днем они держатся на воде, а утром и вечером взмывают большими стаями на поля, где ищут корм.
Польза для природы и агроэкосистем заключается в подпитывании озимых культур естественным путем. Таким образом птицы из тундры способствуют повышению урожайности.
Вместе с белолобыми гусями здесь иногда появляется и краснозобая казарка. Это редкий вид, свидетельствующий о высокой природоохранной значимости одесских лиманов.
Специалисты отмечают, что прилет гусей – это один из верных естественных сигналов наступления зимы и настоящий праздник для орнитологов и любящих дикую природу.
