Преодолели 6 тыс. км: в Одесскую область из тундры прилетели сотни гусей. Фото и видео

В Одесскую область на зимовку прилетели сотни белолобых гусей. Пернатые друзья пожаловали на юг Украины из тундры.

Видео дня

Зимовать птицы будут на территории Нижнеднестровского природного парка. Об этом сообщается на Facebook-странице парка.

Перелет на зимовку

Сотрудники природного парка опубликовали видео, на котором зафиксировали стаю из трехсот белолобых гусей. Ежегодно эти птицы преодолевают около 6 тысяч километров из далекой тундры (в частности, с полуострова Таймыр), чтобы провести зиму в более мягком климате юга Украины.

Водно-болотные угодья Нижнеднестровского национального природного парка и окрестные поля озимых становятся для них важной остановкой – местом отдыха, а иногда и основной зимовкой.

Зимой белолобые гуси выбирают лиманы Одесщины. Днем ​​они держатся на воде, а утром и вечером взмывают большими стаями на поля, где ищут корм.

Польза для природы и агроэкосистем заключается в подпитывании озимых культур естественным путем. Таким образом птицы из тундры способствуют повышению урожайности.

Вместе с белолобыми гусями здесь иногда появляется и краснозобая казарка. Это редкий вид, свидетельствующий о высокой природоохранной значимости одесских лиманов.

Специалисты отмечают, что прилет гусей – это один из верных естественных сигналов наступления зимы и настоящий праздник для орнитологов и любящих дикую природу.

