Прекратите варить рис в воде: как приготовить привычную крупу вкуснее

Рис считается одним из самых бюджетных вариантов для приготовления сытного и питательного блюда, однако сам по себе он может быть довольно скучным. Хотя многие просто варят его в обычной воде, мало кто понимает, что он впитывает жидкость, в которой готовится, а это значит, что немного приправ может полностью изменить блюдо.

Джилл Найстул, кулинарный эксперт и основательница One Good Thing, раскрыла свой секрет, как приготовить гораздо более вкусную кашу, используя лишь кубик куриного бульона, пишет Express.

Хотя этот трюк может показаться слишком простым, приготовление риса с бульонным кубиком или бульоном обеспечивает значительно большую глубину вкуса, чем обычная вода.

Когда рис тушится, он впитывает ароматные травы, согревающие специи и пикантные нотки, гарантируя, что каждое зернышко взорвется насыщенным вкусом, который прекрасно сочетается с любым основным блюдом.

Использование бульонного кубика также является невероятно экономным способом усовершенствования этого скромного гарнирного блюда, не требующего дополнительного времени или хлопот.

Как приготовить идеальный рис

Промойте рис в миске под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Это удалит лишний крахмал, благодаря чему зерна приготовятся легкими и рыхлыми, а не клейкими или кашеобразными.

Добавьте рис в большую кастрюлю вместе с куриным бульоном. Или же можно налить в кастрюлю кипяток и покрошить кубик куриного бульона.

Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите смесь до кипения. Затем убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте ей покипеть 15 минут.

По истечении времени приготовления оставьте крышку открытой, но снимите кастрюлю с огня. Дайте рису постоять пять минут, чтобы полностью впитать жидкость, и тогда ваш вкусный рис будет готов к подаче.

Хорошо разрыхлите рис вилкой непосредственно перед подачей, и вы увидите, что он намного вкуснее любого другого гарнира, который вы готовили ранее.

