Прекратите убегать от своих страхов: гороскоп для Рыб на октябрь 2025 года

Когда Солнце начнет двигаться через Весы, вы почувствуете большую связь с чувствами, которых вы склонны избегать. Пришло время обратиться к некоторым своим страхам и тревогам и "проработать" эти вызовы из прошлого.

Это может выглядеть как решение обратиться к терапевту, соматическое исцеление или даже готовность признаться в чем-то, чтобы отпустить все, что держит вас в тупике или застое. Этот сезон может предложить вам провести уязвимые разговоры, которые будут ощущаться трансформационными и целебными. Что ждет Рыб в октябре 2025 года, рассказывает OBOZ.UA.

В этом месяце вы также будете сосредоточены на своих финансах и чувстве безопасности. Могут появиться новые контакты, или, возможно, вы более серьезно начнете относитесь к уплате долгов.

Вы узнаете важные новости, когда Меркурий перейдет в Скорпиона 6 октября. Вы также можете получить новые возможности или больше внимания благодаря некоторым своим знаниям и опыту. Люди слушают вас, и это отличное время, чтобы рассмотреть все идеи и попросить о том, чего вы желаете!

Полнолуние в Овне, также 6 октября, доведет финансовую ситуацию до кульминации. Работа так порадует, возможно, вы получите повышение, или рассмотрите альтернативные способы обеспечения себя. Это может показаться внезапной проверкой реальности в отношении вашего бюджета и расходов. Старайтесь избегать импульсивных покупок, если можете!

Вы будете стремитесь к большей глубине в ваших отношениях, когда Венера перейдет в Весы 13 октября. Это может быть время для исцеления, чтобы исследовать уязвимость и доверие. Вы также можете чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы открыться и поделиться тем, чем раньше не делились. Практически это также может проявиться в виде новых возможностей трудоустройства, ценных подарков или даже определенного финансового облегчения. Ваше прошлое позовет вас, когда Плутон перейдет непосредственно в Водолей 13 октября. Вы больше осознаете закономерности и циклы, которые оставались бессознательными. Ваша интуиция также сегодня на высоте, поэтому прислушайтесь к этим внутренним реакциям, когда вы ориентируетесь в любых завершениях или глубоких изменениях, которые случаются сегодня.

Выделите дополнительное время на дорогу к работе, когда Меркурий войдет в свой предретроградный теневой период 21 октября. Могут возникнуть задержки. Это также увеличит вероятность того, что вас неправильно поймут, поэтому не бойтесь обо всем говорить откровенно. Новолуние в Весах, также 21 октября, поможет вам освободиться от прошлого. Эмоционально вы сегодня чувствуете себя более раздраженными, сталкиваясь с чувствами, которых вы избегали, и некоторыми своими страхами и тревогами. Выбор идти навстречу этим чувствам и принять их в конце концов принесет исцеление и освобождение. Это также может проявиться как изменение в ваших обязательствах или контрактах — возможно, у вас появится новое обязательство или завершится определенный контракт.

Вы будете чувствовать себя гламурно, когда ретроградный Нептун снова войдет в ваш знак 22 октября, привлекая к вам внимание! Следующие несколько недель помогут вам восстановить связь со своим творчеством и некоторыми вашими мечтами.

Когда Солнце войдет в Скорпиона, также 22 октября, новые идеи заполонят ваш разум, и вы почувствуете вдохновение рисковать и воплощать свои мысли и идеи. Решения, которые вы примете в течение следующих нескольких недель, и разговоры, которые вы проведете, могут показаться более важными.

Месяц завершается переходом Меркурия в Стрельца 29 октября, что принесет вам некоторые профессиональные новости. Вы можете узнать о повышении или новой возможности. Вы также достигаете прогресса в некоторых своих личных целях и чувствуете гордость за себя и свои достижения на этом пути.

