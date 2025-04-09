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Праздничная запеченная свинина "Калейдоскоп" с сухофруктами и специями: будет очень сочной

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
165
Рецепт блюда

Свинина может быть основой для приготовления вкусных отбивных, а также котлет, шашлыка. Еще его можно очень вкусно запечь со специями, фухофруктами.

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Вкусное запеченное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептами очень вкусного запеченного мяса, которое будут очень сочным. 

Рецепт мяса

Ингредиенты:

  • 1 кг свиного битка

Для маринада:

  • соль, перец
  • приправы для мяса, буженины
  • паприка
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 50 мл масла
  • изюм
  • курага
  • чернослив
  • клюква

Способ приготовления: 

1. На мясе сделайте надрезы, положите туда сухофрукты, посолите, поперчите, натрите смесью масла с тертым чесноком. 

Мясо с сухофруктами

2. Выложите мясо в пергамент, далее в фольгу и запекайте при 190 градусах 1,5 -2 часа. Раскройте мясо и запекайте еще 15 минут. 

Готовое мясо

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