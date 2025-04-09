Праздничная запеченная свинина "Калейдоскоп" с сухофруктами и специями: будет очень сочной

Свинина может быть основой для приготовления вкусных отбивных, а также котлет, шашлыка. Еще его можно очень вкусно запечь со специями, фухофруктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептами очень вкусного запеченного мяса, которое будут очень сочным.

Ингредиенты:

1 кг свиного битка

Для маринада:

соль, перец

приправы для мяса, буженины

паприка

1-2 зубчика чеснока

50 мл масла

изюм

курага

чернослив

клюква

Способ приготовления:

1. На мясе сделайте надрезы, положите туда сухофрукты, посолите, поперчите, натрите смесью масла с тертым чесноком.

2. Выложите мясо в пергамент, далее в фольгу и запекайте при 190 градусах 1,5 -2 часа. Раскройте мясо и запекайте еще 15 минут.

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