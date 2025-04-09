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Праздничная запеченная свинина "Калейдоскоп" с сухофруктами и специями: будет очень сочной
Свинина может быть основой для приготовления вкусных отбивных, а также котлет, шашлыка. Еще его можно очень вкусно запечь со специями, фухофруктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептами очень вкусного запеченного мяса, которое будут очень сочным.
Ингредиенты:
- 1 кг свиного битка
Для маринада:
- соль, перец
- приправы для мяса, буженины
- паприка
- 1-2 зубчика чеснока
- 50 мл масла
- изюм
- курага
- чернослив
- клюква
Способ приготовления:
1. На мясе сделайте надрезы, положите туда сухофрукты, посолите, поперчите, натрите смесью масла с тертым чесноком.
2. Выложите мясо в пергамент, далее в фольгу и запекайте при 190 градусах 1,5 -2 часа. Раскройте мясо и запекайте еще 15 минут.
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