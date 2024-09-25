Война войной, но день рождения — по расписанию, так что 24 сентября меня снова поздравляли. Но если год назад, как и в 2022-м, желали Победы, то на этот раз — мира.

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Потому как желают не того, что может случиться очень нескоро, а чего-то такого, что реально возможно уже в обозримом будущем.

Однако же уважаемые партнёры, от которых зависит абсолютно всё, абсолютно всё и делают, чтобы был мир (ибо война наша им надоела), но Победы не было. А вопреки Америке — мы не победим. По крайней мере — в ближайшее время.

Украина снимает розовые очки.