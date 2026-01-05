Поздравления с Крещением 2026: открытки, картинки, искренние пожелания для родных и друзей
Крещение – один из главных христианских праздников, который отмечают в январе. Он посвящен Крещению Иисуса Христа в водах Иордана. В этот день верующие участвуют в богослужениях и освящении воды.
Этот праздник наполняет сердца спокойствием и напоминает о важности духовного равновесия. OBOZ.UA публикует искренние поздравления для родных и друзей.
***
Поздравляю с Крещением! Пусть в этот светлый день очищается не только вода, но и мысли, сердце и душа. Пусть в вашем доме царят спокойствие, взаимопонимание и тепло, а каждый новый день приносит силы, веру и уверенность в завтрашнем дне. Желаю крепкого здоровья, искренней радости и Божьей опеки на весь год.
***
С праздником Крещения Господня! Пусть освященная вода смоет усталость, тревоги и сомнения, наполнив жизнь светом и надеждой. Пусть Господь хранит вас и ваших близких от всякого зла, дарует мир в сердце и ясность в мыслях. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждый шаг – благословенен.
***
Поздравляю с Крещением Господним! В этот день желаю вам внутренней тишины, гармонии и душевного равновесия. Пусть вера станет источником силы, а любовь – опорой во всех жизненных испытаниях. Пусть в вашем доме всегда будет светло, уютно и спокойно.
***
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
***
С Крещением! Пусть этот праздник принесет обновление, чистоту помыслов и новую надежду. Пусть все лишнее отойдет, а на его место придут добро, искренность и радость. Желаю вам здоровья, семейного тепла и уверенности, что даже в сложные времена вы не одни.
***
Перед Богоявленням Христа
Дається вам вода свята.
Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну! Колись на світанні
Сам Христос хрестився у ріці Йордані.
***
От всей души поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть освященная вода станет для вас символом защиты, силы и возрождения. Пусть Господь направляет ваши мысли и поступки, дарует мудрость в решениях и спокойствие в сердце. Желаю благословения на каждый день года.
***
Со светлым праздником Крещения Господня! Пусть этот день наполнит душу чистотой и верой, а сердце – благодарностью за все, что имеете. Пусть в вашей жизни будет меньше тревог и больше теплых моментов, искренних слов и добрых людей рядом. Мира вам и внутренней силы.
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
***
Поздравляю с Крещением Господним! Пусть вместе с освященной водой в вашу жизнь войдут спокойствие, надежда и светлая уверенность в будущем. Пусть Господня благодать оберегает ваш дом, а вера помогает преодолевать любые трудности. Желаю счастья, здоровья и душевного равновесия.
***
Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні Хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданські свята
Несе всі злагоди до вашої хати.
У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!
Я вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
***
С Крещением! В этот особый день желаю вам очищения не только тела, но и мыслей. Пусть исчезают страхи и сомнения, а на их месте появляются вера, любовь и спокойствие. Пусть каждое новое утро начинается с надежды, а каждый вечер – с благодарности.
***
Опівночі великі чудеса:
Вщухає вітер і панує тиша,
І відкриваються усім нам небеса,
Прислухайся до вічного ти лишень.
Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає –
Із серця радість, наче пісня лине.
***
Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть благословенная вода станет символом защиты и обновления для вас и вашей семьи. Пусть в сердце всегда живет свет, а в доме – тепло и согласие. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом и мира в душе.
***
Со светлым праздником Крещения Господня! Пусть этот день принесет в вашу жизнь спокойствие, веру и ощущение внутренней опоры. Пусть Господь оберегает вас на каждом шагу, дарит силы, мудрость и терпение. Желаю, чтобы в вашем сердце всегда было место для радости, надежды и любви.
