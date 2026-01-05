Поздравления с Крещением 2026: открытки, картинки, искренние пожелания для родных и друзей

Крещение – один из главных христианских праздников, который отмечают в январе. Он посвящен Крещению Иисуса Христа в водах Иордана. В этот день верующие участвуют в богослужениях и освящении воды.

Этот праздник наполняет сердца спокойствием и напоминает о важности духовного равновесия. OBOZ.UA публикует искренние поздравления для родных и друзей.

***

Поздравляю с Крещением! Пусть в этот светлый день очищается не только вода, но и мысли, сердце и душа. Пусть в вашем доме царят спокойствие, взаимопонимание и тепло, а каждый новый день приносит силы, веру и уверенность в завтрашнем дне. Желаю крепкого здоровья, искренней радости и Божьей опеки на весь год.

***

С праздником Крещения Господня! Пусть освященная вода смоет усталость, тревоги и сомнения, наполнив жизнь светом и надеждой. Пусть Господь хранит вас и ваших близких от всякого зла, дарует мир в сердце и ясность в мыслях. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждый шаг – благословенен.

***

Поздравляю с Крещением Господним! В этот день желаю вам внутренней тишины, гармонии и душевного равновесия. Пусть вера станет источником силы, а любовь – опорой во всех жизненных испытаниях. Пусть в вашем доме всегда будет светло, уютно и спокойно.

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

С Крещением! Пусть этот праздник принесет обновление, чистоту помыслов и новую надежду. Пусть все лишнее отойдет, а на его место придут добро, искренность и радость. Желаю вам здоровья, семейного тепла и уверенности, что даже в сложные времена вы не одни.

***

Перед Богоявленням Христа

Дається вам вода свята.

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну! Колись на світанні

Сам Христос хрестився у ріці Йордані.

***

От всей души поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть освященная вода станет для вас символом защиты, силы и возрождения. Пусть Господь направляет ваши мысли и поступки, дарует мудрость в решениях и спокойствие в сердце. Желаю благословения на каждый день года.

***

Со светлым праздником Крещения Господня! Пусть этот день наполнит душу чистотой и верой, а сердце – благодарностью за все, что имеете. Пусть в вашей жизни будет меньше тревог и больше теплых моментов, искренних слов и добрых людей рядом. Мира вам и внутренней силы.

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

***

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть вместе с освященной водой в вашу жизнь войдут спокойствие, надежда и светлая уверенность в будущем. Пусть Господня благодать оберегает ваш дом, а вера помогает преодолевать любые трудности. Желаю счастья, здоровья и душевного равновесия.

***

Зірниця з неба світло кидає

Ісус сьогодні Хрещення приймає

Нехай ця зірниця в Йорданські свята

Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Я вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

С Крещением! В этот особый день желаю вам очищения не только тела, но и мыслей. Пусть исчезают страхи и сомнения, а на их месте появляются вера, любовь и спокойствие. Пусть каждое новое утро начинается с надежды, а каждый вечер – с благодарности.

***

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає –

Із серця радість, наче пісня лине.

***

Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть благословенная вода станет символом защиты и обновления для вас и вашей семьи. Пусть в сердце всегда живет свет, а в доме – тепло и согласие. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом и мира в душе.

***

Со светлым праздником Крещения Господня! Пусть этот день принесет в вашу жизнь спокойствие, веру и ощущение внутренней опоры. Пусть Господь оберегает вас на каждом шагу, дарит силы, мудрость и терпение. Желаю, чтобы в вашем сердце всегда было место для радости, надежды и любви.

