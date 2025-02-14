Поздравление с Днем святого Валентина любимой девушке и жене: стихи и проза

День святого Валентина – радостный и светлый праздник, полный романтики и положительных эмоций. Это отличный повод выразить свои чувства. В День влюбленных стоит немного забыть об обыденности и сосредоточиться на создании атмосферы настоящего праздника. Поздравления и подарки, сделанные от всей души, могут принести много радости и счастья любимой.

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OBOZ.UA публикует приветствие для любимой девушки или жены. Следует напомнить, как сильно вы ее цените и уважаете.

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Встреча с тобой была лучшим подарком судьбы. Ты мой ангел, оберегающий мое сердце и делающий этот мир ярче. С каждым днем я убеждаюсь, что ты лучшее, что могло случиться в моей жизни. Ты – моя поддержка, моя радость и счастье. В День святого Валентина хочу еще раз напомнить, что ты все для меня. С праздником, моя любовь!

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С Днем святого Валентина! Благодаря тебе я знаю, что такое любить и быть любимым. С тобой и солнце светит по-особому, и гроза в твоих объятиях незаметна, и море по колено, и всякие задачи по плечу! Я мечтаю, чтобы ты была рядом, чтобы согласилась разделить со мной жизненный путь! Я хочу быть рядом каждый день, видеть тебя, целовать, знать, что ты принадлежишь только мне. С Днем всех влюбленных, солнце мое!

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Любимая, каждый день с тобой – это новая глава счастья, которую мы пишем вместе. Ты заставляешь меня верить в лучшее и стремиться к большему. Твоя любовь дает мне силы преодолевать любые трудности. В День святого Валентина я хочу, чтобы ты знала: ты – мой компас в жизни, мой надежный тыл и величайшее счастье. Спасибо за твою любовь, поддержку и то, что ты в моей жизни.

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Мила, щира та прекрасна,

Світлом сяй, мов сонце ясне.

Будь красива та щаслива,

Будь здорова та мрійлива!

З Днем закоханих, красуне!

Хай життя веселим буде.

Хай оточує кохання,

Шлю найкращі побажання!

***

Любимая, каждый день с тобой – это как праздник любви, но сегодня я хочу сказать особенно: ты моя мечта, мое вдохновение и величайшее счастье. С Днем святого Валентина, моя единственная!

***

В этот особый день хочу напомнить тебе, что моя любовь к тебе безгранична, как небо. Ты мое солнце, моя звезда и моя Вселенная. С Днем святого Валентина, любимая! Сегодня весь мир говорит о любви, но только сердце мое поет для тебя. Ты самая прекрасная мелодия моей жизни. С Днем Валентина!

***

Возлюбленная моя, я поздравляю тебя с Днем святого Валентина и хочу пожелать, чтобы наша любовь позволила осуществить все наши общие мечты, чтобы в нашей жизни переплетались общие интересы и увлечения. Моя милая, нам необходимо как можно скорее встретиться. Сегодня особый день, и у меня для тебя есть особенный подарок. Но какой, ты узнаешь только при встрече. Я поздравляю тебя с Днем всех влюбленных, моя любимая девочка, и очень жду встречи.

***

Мені потрібна тільки ти.

Мені потрібні твої сни,

Мені потрібні твої очі,

Проведені з тобою ночі.

Твоя рука в моїй руці,

Твій поцілунок на щоці.

Твій погляд, усмішка і сміх

Ти моє щастя і мій гріх.

Моя зима, весна і літо

І біль увесь водою змито.

От сходить сонце з-за гори

Пітьма пішла –

З’явилась ти!

З Днем Святого Валентина!

***

Усе життя, тримаючись за руки,

Пліч-о-пліч йти, не знати перешкод,

Ловити погляд, стукіт серця чути…

Мені не треба більших нагород.

Підтримку та опору відчувати,

На ділі вчинки, а не на словах,

І кожен раз як вперше цілувати,

Робити все, щоб цей вогонь не згас.

Чекати зустрічі, обняти як востаннє,

І знати, що весь світ лише для нас,

Пізнати в ньому сторони незнані,

Зустріти старість, коли прийде час.

І не шукати хто правий, хто крайній,

В коханні місця гордості нема.

Хто перший скаже "вибач", хто останній,

Важливо, щоб не виросла стіна.

Усе життя тримаючись за руки,

Пліч-о-пліч йти й нічого не боятись.

В твоїх обіймах хочеться заснути

Й лише з тобою завше прокидатись.

***

Любимая, в этот День святого Валентина я хочу сказать тебе, насколько ты для меня важна. Твоя улыбка освещает мой мир, твой голос успокаивает, а твоя любовь дарит смысл каждому дню. Ты – не просто моя любовь, ты моя мечта, моя муза и мое будущее. Пусть этот день будет полон тепла и радости, как и каждый миг, который я провожу с тобой. Люблю тебя больше, чем слова могут передать!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Ты – целая Вселенная. Каждая твоя улыбка делает мою жизнь ярче, каждое прикосновение наполняет меня теплом, каждое слово дарит покой. В День святого Валентина я хочу сказать тебе, что ты мой самый важный человек, и я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Пусть наша любовь будет вечной, как звезды на небе. Люблю тебя до бесконечности!

***

Моя любовь, я хочу, чтобы ты знала: без тебя моя жизнь не имела бы красок. Ты наполняешь ее смыслом, радостью и вдохновением. Все мои мечты теперь связаны с тобой, все мои цели – для нас двоих. В этот День святого Валентина я благодарю судьбы за то, что она подарила мне тебя. Ты – моя опора, мое счастье, моя любовь. С праздником, моя прекрасная! Пусть наши сердца бьются в унисон.

***

С тобой каждый день похож на сказку, потому что ты – мое величайшее чудо. Я ценю все, что ты делаешь, твою заботу, тепло и искренность. Ты для меня не просто любимая – ты моя душа, мой смысл и мое вдохновение. Спасибо, что ты в моей жизни. Я сделаю все, чтобы ты всегда чувствовала себя самой счастливой!

***

В этот день хочу напомнить тебе, как сильно я тебя люблю. Твоя улыбка – лучшее начало дня, а твои объятия – самое уютное место. Ты даешь мне силы двигаться вперед и наслаждаться каждым мгновением. В День святого Валентина желаю нам еще больше счастливых моментов вместе и вечной гармонии в наших сердцах. Ты – мое лучшее решение, мое все!

***

Возлюбленная, ты – мое сердце и душа. Благодаря тебе я знаю, что такое подлинное счастье. Ты вдохновляешь меня на великие поступки, даришь чувство покоя и гармонии. В День святого Валентина хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда была счастлива и знала, как я тебя люблю. Ты – мой ангел-хранитель, мой уют и моя жизнь. С праздником, моя прекрасная!

Ранее OBOZ.UA публиковал еще больше романтических поздравлений и открыток ко Дню влюбленных.

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