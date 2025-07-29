Повышение прайс-кепов не приведет к росту цен, – Омельченко
Пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии не означает автоматического подорожания ресурса, а наоборот – открывает путь для критически важного импорта в пиковые часы.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя решение НКРЭКУ от 25 июля.
"Подчеркиваю для СМИ, что изменение предельных цен не равно автоматическому увеличению цены, а открывает возможности импорта когда он необходим", – подчеркнул Омельченко.
По его словам, действующие ограничения создавали барьеры для поставок электроэнергии из Европы именно тогда, когда она больше всего нужна – в вечерние часы пиковой нагрузки.
"Это решение будет способствовать покрытию дефицита э/э за счет импорта в вечерние пики", – отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что даже до пересмотра лишь около 16% почасовых цен приближались к потолку прайс-кэпов – следовательно, изменение предельных уровней не является катализатором подорожания.
Кроме того, просмотр прайс-кэпов – это и шаг к полноценной интеграции украинского рынка с европейским:
Напомним, 25 июля НКРЭКУ приняла решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние часы – с 17:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему является самым высоким.