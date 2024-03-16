Потепление, но с дождями: синоптики уточнили прогноз погоды для Украины на воскресенье. Карта

В воскресенье, 17 марта, в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода. При этом температура воздуха поднимется до +13 градусов.

Самые высокие температурные показатели будут на юге и востоке нашей страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дождь синоптики прогнозируют во всех западных регионах Украины. Также осадки в последний день недели будут в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Киевской области. Дождить будет и на северо-востоке Украины.

Температура воздуха в западных областях в течение дня ожидается в пределах +6…+9 градусов. Немного теплее будет в центре и на севере страны. В этой части Украины столбики термометров поднимутся до +8…+11 градусов.

На юго-востоке 17 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. В Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму в течение дня будет +10…+12 градусов.

В Запорожской, Донецкой и Луганской областях столбики термометров поднимутся до +10…+13 градусов.

В Киеве в этот день будет дождь. Воздух в столице в течение дня прогреется до 10 градусов.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха пообещала холода до конца марта. Однако сейчас, по ее словам, фиксируется тенденция к незначительному постепенному повышению температуры.

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