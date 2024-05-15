Потепление не ожидается: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 16 мая

В Украине на 16 мая прогнозируется переменная облачность и незначительное потепление. На юге и востоке страны синоптики ожидают небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Об этом сказано в последнем прогнозе Укргидрометцентра. Как и на днях раньше, ночью ожидаются заморозки на почве, а днем теплее всего будет на Закарпатье, где ждут до плюс 20°.

В частности, температура ночью 4-9° тепла. В большинстве западных, северных и Винницких областях будет 1-6° тепла, а на поверхности почвы заморозки 0-5°. Днем ожидают 13-18° тепла.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Так же и в Киевской области – северо-восточный ветер 5-10 м/с, переменная облачность без осадков, ночью 1-6° тепла с заморозками на поверхности грунта, но днем будет 13-18° тепла.

Отдельно Укргидрометцентр дал предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые продержатся до 17 мая включительно. В частности, на Десне и ее притоке Снов продлится затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском и Корюковском районе.

Также в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями с затоплением пониженных речных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий в Одесском районе.

И наоборот – в результате российского преступного опустошения Каховского водохранилища вода значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали в начале июня в Украине сильные дожди со шквалами. Однако в общем лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

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