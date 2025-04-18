'Посягательство на свободу слова': в Минкульте резко высказались по поводу покушения на журналиста Юрия Макарова

Министерство культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) осудило покушение на исполнительного продюсера Общественного Вещания, журналиста Юрия Макарова. На него 16 апреля напали с ножом.

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В министерстве назвали покушение на журналиста посягательством на свободу слова. Заявление Минкульта распространила пресс-служба ведомства.

"Это нападение – тревожный сигнал для всего демократического общества. Это посягательство не только на жизнь конкретного человека, но и на фундаментальные ценности демократического общества: свободу слова и право на безопасную профессиональную деятельность", – говорится в заявлении.

В Минкульте также призвали правоохранительные органы как можно скорее установить все обстоятельства нападения и привлечь виновных к ответственности.

"Министерство отмечает важность оперативных действий правоохранительных органов по расследованию всех обстоятельств нападения и привлечения виновных к ответственности. Очень важно, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными. Ведь они ставят под угрозу безопасность всех, кто работает на благо общества", – подчеркнули в ведомстве.

МКСК выразило свою поддержку Юрию Макарову и пожелало ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что 16 апреля поздно вечером неизвестный напал на Юрия Макарова и нанес ему два ножевых ранения. Журналиста доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данным полиции, нападавший скрылся с места преступления. Правоохранители принимают меры по задержанию напавшего и открыли уголовное производство по статье о тяжких телесных повреждениях.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что по информации правоохранителей, злоумышленник подошел к Макарову и нанес удар ножом. Это произошло в 22:44.

Журналист сам вызвал полицию и получил первую помощь от патрульного.

Правоохранители проверяют все возможные мотивы. Одна из версий – работа вражеских спецслужб.

К расследованию привлечены полсотни экспертов, следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что по одной из версий причиной нападения на журналиста Юрия Макарова стала его профессиональная деятельность. По его словам, в настоящее время следователи проверяют эту версию.

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