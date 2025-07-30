Посвятите день себе: астропрогноз на 30 июля: астропрогноз на 30 июля

В среду, 30 июля с утра продолжается 6 лунный день, а в полдень начнется 7-й. Луна находится в созвездии Весов, а Солнце – Льва.

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Какими энергиями будет характеризоваться этот день и какие практики сегодня стоит выполнить, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня стоит сосредоточенно заглянуть вглубь себя.

"В этот день я советую вам сделать практику молчания. Побудьте без телефона, побудьте без внешнего окружения. Посвятите этот день себе", – посоветовала Исита Гая.

Она призвала также посвятить нынешнюю среду своему молчанию и своему покою. "И только в этом покое вы обретете истинное знание", – рассказала астролог о пользе, которую можно получить от этого дня.

Кроме того, она напомнила, что тройка несет в себе энергию Юпитера. То есть сегодня мы будем иметь день Юпитера. "И вот это молчание, оно действительно придаст вам глубокой энергетической и духовной силы", – добавила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака – кому сегодня повезет в любви.

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