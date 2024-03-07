В январе этого года издательство Vivat совместно с благотворительным фондом "Гуркот" объявили о сборе на пикап для ПВО, который проходит под лозунгом "Поставь российскую книгу в угол". Из угла она поедет на переработку и конвертируется в деньги.

Стоимость пикапа составляет около 250 тыс. грн., или 60 тонн макулатуры из расчета 1 кг – 3,5-4 грн. Сейчас нам удалось собрать более 40 тонн, что достаточно много, но недостаточно для завершения сбора.

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Цей збір, як і кожен збір для сил оборони, є вкрай важливим. Автівку передадуть 1 мобільно-вогневій групі яка працюватиме на напрямку, де найчастіше перетинаються маршрути шахедів. Це допоможе військовим збивати ще більше ворожих безпілотників.

Тому я закликаю всіх долучатися до збору. Книги російською мовою, а також радянську літературу, списані зошити, старі газети й журнали можна приносити у наші фізичні магазини:

Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8

Київ, вул. Велика Васильківська, 101

Львів, Галицька площа, 12

Харків, вул. Квітки-Основ‘яненка, 2

Харків, вул. Сумська, 67

Івано-Франківськ, вул. Труша, 4

Івано-Франківськ, площа Ринок, 5

Передати партнерам в Одесі (вул. Маразліївська, 14а) та у Вінниці – культурний простір "ПІЧ" (вул. Сковороди, 25, вхід із задньої сторони будинку). Або надсилати Новою поштою коштом благодійної організації "Гуркіт" з будь-якого куточка України (Київ, Нова пошта №1, отримувач: Богач Тарас, контактний номер телефону: 093 681 47 15). За 5 кг макулатури на знак вдячності ми даруємо 30% знижки на наступну покупку.

Також долучатися до збору можна, придбавши листівки з котом Інжиром на сайті Vivat або у книжкових. 100% вартості піде на придбання автівки для ППО.

Спочатку повномасштабного вторгнення росія цілеспрямовано і систематично знищує та пошкоджує наші бібліотеки, спалює українські книги, забороняє їх на тимчасово окупованих територіях. За останніми даними, Україна вже втратила близько 200 млн примірників книжкового фонду. Наприклад, Vivat за 10 років безперервної роботи видав 23 млн книг, що майже в десять разів менше, ніж було знищено. Я навіть не уявляю скільки часу нам знадобиться для того, щоб відновити національний книжковий фонд.

І тому, на мою думку, ми сьогодні не повинні жаліти російську літературу. Якщо можна переробити її і допомогти таким чином нашим силам оборони, ми зобов’язані це зробити. Заради майбутнього наших дітей, які повинні жити у вільній і щасливій країні. На знак пам’яті про митців і мисткинь, які стали символами Нового Розстріляного відродження. Це Вікторія Амеліна, Володимир Вакуленко, Максим Кривцов та десятки інших талановитих українців, у яких росія відібрала життя.

Я все своє життя створюю книжки, популяризую читання. Але сьогодні я прошу вас принести нам або відправити поштою російську літературу, кошти з переробки якої підуть на придбання авто для ППО. Ми не руйнуємо культуру читання, ми викорінюємо російські наративи, закладені у цих книжках.