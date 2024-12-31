После весеннего тепла ударят морозы: синоптик назвала дату похолодания после Нового года. Карта

Несмотря на то, что первый день нового года будет по-весеннему теплым, 3 и 4 января в Украину придет морозное похолодание. 1 и 2 января столбики термометра покажут +9...+12°C.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Осадков в первые числа января по всей территории страны тоже не ожидается.

По словам Диденко, весеннее настроение будет усиливать ветер с сильными западными порывами, которые могут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве 1 января прогнозируется ночная температура +1...+3°C, дневная – +5...+7°C. Осадков не ожидается, но ветер будет оставаться порывистым, иногда достигая 15-20 м/с.

"2 января, как я уже сказала, еще больше потеплеет. Однако не забываем смотреть на календарь, все же – зима, 3-4 января в Украине ожидается морозное похолодание", – написала синоптик.

Напомним, по словам Наталки Диденко, на Новый год в Украине ожидается плюсовая температура. Во вторник, 31 декабря в большинстве областей будет до +2...+5 градусов тепла, в новогоднюю ночь – около нуля. Дождей не будет, потому что вся континентальная Европа вместе с Украиной будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная магнитная буря накроет нашу планету в Новый год, 31 декабря и 1 января. Рекомендуется особо тщательно придерживаться основных принципов здорового образа жизни и распорядка дня. Важно не потреблять вредную, тяжелую, жирную пищу, пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя.

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