В Украину 1 января ворвется потепление: синоптик уточнила прогноз. Карта

На Новый год в Украине ожидается почти весенняя погода. Во вторник, 31 декабря, в большинстве областей будет до +2...+5 градусов тепла, в новогоднюю ночь – около нуля.

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В среду, 1 января, потеплеет до +4...+9 градусов, местами даже до +11, выйдет солнце. Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 31 декабря в Украине будет тепло.

В течение дня синоптик прогнозирует +2...+5 градусов, на юге +5...+10 градусов.

Осадков не будет, поскольку практически вся континентальная Европа, включая Украину, будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области, пояснила Диденко.

В Киеве 31 декабря без осадков, максимальная температура воздуха – до +3 градусов.

В то же время синоптик предупредила, что характерной особенностью последнего дня 2024 года и первых дней 2025-го будет сильный ветер западных направлений.

В ночь на 1 января около нуля, а в первый день нового года потеплеет до +4...+9, на юге – до +6...+11 градусов.

"Осадков не предвидится и даже Новый год начнем с солнышком!" – спрогнозировала Наталья Диденко.

По ее данным, 2 января станет еще теплее, а уже с 3-4 января начнется похолодание.

По информации Укргидрометцентра, в четверг, 2 января, на Волыни, Львовщине и Закарпатье днем пройдет небольшой дождь.

В пятницу, 3 января, в большинстве областей, кроме восточных и южных, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В северных и западных областях местами ударит мороз до -1 градуса.

В субботу, 4 декабря, мороз усилится, ночью холоднее всего будет на Киевщине, где столбики термометра опустятся до -5 градусов.

По всей территории страны ожидаются осадки в виде незначительного мокрого снега.

Как сообщал OBOZ.UA, на Новый год Землю накроет мощная магнитная буря, которую вызвала сильная вспышка на Солнце. 31 декабря и 1 января следует быть особенно внимательными к самочувствию и иметь необходимые лекарства под рукой.

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