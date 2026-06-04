После тяжелых ранений и двух лет плена: защитник Мариуполя Перминов получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Олег Перминов получил ключи от собственной квартиры по программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

Видео дня

В начале полномасштабного вторжения Олег защищал Мариуполь в рядах Государственной пограничной службы. В марте 2022 года во время выполнения боевого задания в районе завода "Азовмаш" он попал под массированные авиаудары и артиллерийские обстрелы. Тогда военный получил взрывные травмы и контузии, неоднократно терял сознание.

В апреле Олег вместе с побратимами вышел в плен. Почти два года защитник находился в неволе, где подвергался постоянному морально-психологическому давлению, издевательствам и пыткам. Военного били резиновыми дубинками, трубами, применяли электроток, а медицинскую помощь не оказывали. Следствием пережитого в плену стали многочисленные проблемы со здоровьем, в частности две закрытые черепно-мозговые травмы и заболевания сердца.

После возвращения в Украину Олег Перминов проходил длительное лечение и реабилитацию. Недавно защитник получил от Фонда собственную квартиру – комфортное пространство для жизни, развития и отдыха.

"Очень все красиво. Это шанс жить нормально, не скитаться по съемным квартирам. Теперь есть своя квартира, своя жизнь, куда я могу привезти своих внуков. Я, безусловно, очень рад этому подарку, который нам сделал Ринат Ахметов. Спасибо вам большое", – поделился впечатлениями Олег.

Обеспечение жильем – не первый этап поддержки защитника. Ранее Олег получил комплексную медицинскую помощь по программе "Здоровье" от "Сердца Азовстали", а также прошел физическое и психологическое восстановление в семейном кемпе.

Разделить радость новоселья с защитником приехали председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко и гендиректор Фонда Ксения Сухова. Они отметили, что важно помогать защитникам не только преодолевать последствия войны, но и создавать основу для новой жизни.

"Мы понимаем, насколько правильно сейчас сфокусировались на тех, кто возвращается из плена, потому что они нуждаются в помощи, и насколько проект "Сердце Азовстали" и Фонд Рината Ахметова сегодня важен для наших героев. Поэтому будем работать и дальше", – отметила Ксения Сухова.

По словам Натальи Емченко, поддержка защитников уже вышла за пределы формата проекта и стала основой для создания уникальной среды единомышленников:

""Сердце Азовстали" – это очень плотное сообщество взаимоподдержки, которое уже почти превратилось в семью. Для Фонда очень важно, чтобы качество квартир и услуг было наивысшим. Для "Сердца" важно, чтобы это сообщество становилось все больше и больше".

Программа "Дома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II группы. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к наполненной жизни после боев и плена.