После ранений возвращался на фронт: на Харьковщине погиб младший сержант с позывным 'Тернополь'. Фото

В боях за Украину погиб младший сержант Дмитрий Петрук с позывным "Тернополь". На защиту родной земли он стал весной 2022 года, с тех пор прошел бои на самых горячих направлениях, неоднократно получал ранения, однако неизменно возвращался на фронт.

13 марта жизнь защитника, удостоенного ордена "За мужество" III степени, обрывалась на Харьковщине. О потере сообщили в Гримайловской и Новоушицкой территориальных громадах.

Что известно о Герое

Родился Дмитрий Петрук 24 апреля 1993 года в селе Познанка Гримайловской громады.

После школы поступил в Высшее профессиональное училище технологий и дизайна, где получил специальность "Производитель художественных изделий из дерева".

Работал Дмитрий на предприятии SEBNUA оператором по производству кабельно-проводниковой продукции.

В 2018 году мужчина женился. Вместе с молодой женой переехал в Хмельницкий. А когда Россия начала полномасштабное вторжение – перевез семью в село Струга в Хмельницкой области. А сам – взял в руки оружие.

В ряды Вооруженных сил Украины Дмитрий присоединился добровольцем еще 8 апреля 2022 года. Защищал он родную землю в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы в штурмовой разведывательной роте разведывательного взвода. Занимал должность командира 3-го отделения 2-го разведывательного взвода разведывательной роты.

Вместе с побратимами Дмитрий прошел самые горячие направления российско-украинской войны. Неоднократно был ранен. Но после лечения и реабилитации он снова возвращался на фронт.

"За выдающуюся личную храбрость и отвагу, стойкость и решительность, героизм и успешное выполнение боевых задач награжден почетным знаком отличия "Крест 54 ОМБР" и многими другими наградами. В 2024 году Указом Президента Украины награжден орденом "За мужество" III степени", – рассказали в Новоушицкой громаде.

13 марта, выполняя боевое задание в районе Новопавловки Изюмского района Харьковской области, Дмитрий Петрук погиб в бою с врагом.

"Дмитрий отдал свою жизнь, защищая Украину, ее свободу и будущее. Мужество, отвага и самопожертвование Воина навсегда останутся в нашей памяти. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего. Разделяем с вами это большое горе. Вечная память и вечная слава нашему защитнику!" – отметили в Гримайловской ОТГ.

"В памяти всех, кто знал Дмитрия, он останется добрым, жизнерадостным и отзывчивым человеком с большим сердцем и золотыми руками. Ведь он всегда был готов помочь, поддержать и утешить, его любили и уважали. Герой обожал сына и жену. Любил родителей, сестер, братьев, племянников и крестника. Был верным и надежным другом, побратимом. Больше всего ценил и любил жизнь и имел много планов на будущее. Искренне соболезнуем родителям, жене, сыну, братьям, сестрам, племянникам, побратимам, всем родным и близким погибшего Героя. Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери мужественного Воина, который защищал Украину и каждого из нас", – добавили в Новоушицкой общине.

Похоронят Героя в родном селе Познанка на Тернопольщине. О дате и времени встречи защитника и прощания с ним в общине пообещали сообщить дополнительно.

В Вечность Дмитрий Петрук ушел 32-летним, до своего дня рождения он не дожил чуть больше месяца.

