После чего нельзя сажать картофель: урожая не будет

Картофель часто считают простым в выращивании растением, однако обильный урожай он дает не на каждом участке. Опытные хозяева огородов хорошо знают: если посадить его после неудачных предшественников, клубни могут быть мелкими, ослабленными или вообще не завязаться.

Некоторые культуры существенно истощают почву или оставляют после себя инфекции, опасные именно для картофеля. Поэтому перед планированием посадок важно учесть, после каких овощей его сажать не стоит. Список собрало издание VSN. Оно также посоветовало, какие культуры станут удачными предшественниками для картофеля.

После каких культур не следует высаживать картофель

Они являются близкими родственниками картофеля, ведь принадлежат к одному семейству – пасленовых. Поэтому обе культуры уязвимы к тем же инфекциям, прежде всего к фитофторозу. Споры возбудителей легко сохраняются в почве и на растительных остатках, поэтому высадка картофеля после помидоров создает высокий риск повторного заражения. Перец и баклажаны. Эти овощи также входят в группу пасленовых и имеют общих вредителей и болезни с картофелем. После их выращивания в земле могут оставаться личинки насекомых и патогенные микроорганизмы, которые беспрепятственно переходят на новые посадки.

Подсолнечник. Хотя он и не родственен картофелю, однако отличается мощной корневой системой и активно потребляет питательные вещества. После него почва часто оказывается истощенной и требует времени для восстановления запасов минералов и органики.

После каких культур стоит сажать картофель

Оптимальными предшественниками считаются капустные, огурцы, бобовые, а также лук и чеснок. Они не имеют общих с картофелем опасных заболеваний и не вызывают накопления специфических вредителей, а некоторые из них даже помогают улучшить структуру и питательность почвы.

Соблюдение продуманного севооборота – это простой, но эффективный способ поддерживать здоровье участка. Если заранее планировать размещение культур, можно избежать многих проблем и получить полноценный урожай с большими и качественными клубнями.

