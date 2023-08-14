Пошел по зову сердца: в Сумах маленький мальчик помогает военным работать в ТЦК. Видео

Семилетний мальчик Илья Радько стал сотрудником Сумского городского центра комплектования. У него даже есть своя форма и игрушечное оружие.

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Об этом стало известно из репортажа Суспільного. Маленький Илья рассказывает, что сейчас он помогает военнослужащим и мечтает в будущем сам стать одним из них.

"Я гулял возле военкомата, где-то здесь на территории и у меня пришла идея – а чего бы мне там ни работать. Сначала я пожал руку и потом все это началось", – говорит школьник Илья Радько.

Ребенок проживает в соседнем доме, поэтому он самостоятельно почти каждый день направляется на службу в Сумский городской ТЦК.

"Я открываю ворота, охраняю ворота. Могу до пяти, могу до шести, а могу даже до восьми. Мне здесь нравится, мне здесь комфортно", – говорит Илья.

В настоящее время школьник радостно рассказывает, что у него есть полный комплект военной одежды и игрушечное оружие. Этот набор был вручен ему сотрудниками Сумского городского центра комплектования в подарок.

"Сначала у меня только кепка и шорты были военные. А теперь у меня уже вся форма есть. Теперь есть у меня и камуфляжная футболка. Этот военный, который мне подарил форму, потом подарил мне такой автомат, он хоть обучающий, но все равно. Не настоящий мне давать", – говорит Илья.

Илья начал посещать центр комплектования с мая 2023 года, как рассказывает сам мальчик. Его близкие также оказали ему поддержку в этом начинании.

"Когда я сказал бабушке, что мне подарили форму, она такова: "Как тебя пустили на такой охраняемый объект?", – рассказывает школьник.

Бабушка Ольга Редько рассказывает, что он с большим удовольствием проводит время здесь, где каждый знает его и уважает.

Через несколько недель на свой день рождения, делится Илья, заказал у родителей собаку, а на Новый год хочет дополнительную амуницию.

"Такая рация детская, где можно разговаривать, одну я дам одному военному, а одна будет у меня, и если что мы будем связываться", – делится планами Илья.

В будущем молодой человек планирует стать военнослужащим.

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