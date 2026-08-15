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"Пошёл на реку поплавать": на Львовщине военный нашел зуб мамонта, которому может быть несколько сотен тысяч лет. Видео

Анна Якубец
Новости. Общество
3 минуты
8,9 т.
Мужчина нашел в реке на Львовщине зуб мамонта
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Во Львовской области, недалеко от Жидачева, в реке Стрый мужчина случайно нашел зуб мамонта. Возраст находки может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет.

Вес зуба превышает семь килограммов, а его длина составляет около 35 сантиметров. Об этом сообщили в Суспільне Львів.

Как обнаружили зуб мамонта

Находку обнаружил 17 июля на реке Стрый военнослужащий и выпускник географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Проць. В тот день он пошел на реку отдыхать.

"Я пошел к реке просто поплавать. В долине реки я наткнулся на объект, который выделялся на общем фоне", – рассказал Владимир.

По его словам, этот предмет не походил на камень, и именно это привлекло внимание мужчины.

"Я подошел к нему, вытащил из ила, очистил и сразу понял, что это какая-то окаменелость, но что именно – не знал", – отметил военный.

Мужчина воспользовался поиском в Google, и тогда стало ясно, что перед ним зуб мамонта.

Находку передали в университет Франка

Находку мужчина передал на географический факультет университета Франка, выпускником которого он был.

Зуб мамонта сохранился в хорошем состоянии.

Доцент Елена Томенюк отметила, что зуб почти целый, очень тяжелый и хорошо сохранился. Весит он около 7 килограммов 440 граммов, а его длина – 35 сантиметров.

"Состояние сохранности позволяет говорить об уникальности находки. Поскольку такие останки животных очень часто во время раскопок подвергаются внешнему воздействию, попадают в другую среду, на воздух, и становятся хрупкими и рассыпаются. Поскольку этот зуб находился во влажных условиях, таких как русло реки, это позволило ему сохраниться гораздо лучше. То есть он сразу как бы законсервировался и выглядит довольно свежо", – объясняет Елена Томенюк.

Находкам может быть от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет.

По ее словам, этот зуб, очевидно, принадлежал мамонту, жившему в последний период плейстоцена, поскольку находится в хорошем состоянии сохранности.

"Мы идентифицируем его как зуб, который мог бы принадлежать такому виду мамонтов, как "мамутус примигениус" (мамонт величайший или лохматый, один из последних видов рода мамонтов. – Ред.)", – отметила Елена Томенюк.

Вес зуба превышает семь килограммов, а его длина составляет около 35 сантиметров.
Находку мужчина передал географическому факультету университета Франка во Львове.

Возраст такого зуба может составлять от десятков до нескольких сотен тысяч лет, точное количество лет можно будет определить после дополнительного исследования.

Этот зуб будет храниться в коллекции географического факультета университета Франка, он станет учебным материалом для студентов.

Профессор географического факультета Андрей Богуцкий отметил, что на западе Украины много палеолитических стоянок, поэтому находок бивней, зубов и костей было множество. Однако ценность этого зуба заключается в том, что он очень хорошо сохранился.

"Какой смысл в бивне, если он рассыпается. Могут достать из карьера полутораметровый бивень, а на завтра или послезавтра он рассыплется", – рассказал Андрей Богуцкий.

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