"Пошёл на реку поплавать": на Львовщине военный нашел зуб мамонта, которому может быть несколько сотен тысяч лет. Видео

Во Львовской области, недалеко от Жидачева, в реке Стрый мужчина случайно нашел зуб мамонта. Возраст находки может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет.

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Вес зуба превышает семь килограммов, а его длина составляет около 35 сантиметров. Об этом сообщили в Суспільне Львів.

Как обнаружили зуб мамонта

Находку обнаружил 17 июля на реке Стрый военнослужащий и выпускник географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Проць. В тот день он пошел на реку отдыхать.

"Я пошел к реке просто поплавать. В долине реки я наткнулся на объект, который выделялся на общем фоне", – рассказал Владимир.

По его словам, этот предмет не походил на камень, и именно это привлекло внимание мужчины.

"Я подошел к нему, вытащил из ила, очистил и сразу понял, что это какая-то окаменелость, но что именно – не знал", – отметил военный.

Мужчина воспользовался поиском в Google, и тогда стало ясно, что перед ним зуб мамонта.

Находку передали в университет Франка

Находку мужчина передал на географический факультет университета Франка, выпускником которого он был.

Доцент Елена Томенюк отметила, что зуб почти целый, очень тяжелый и хорошо сохранился. Весит он около 7 килограммов 440 граммов, а его длина – 35 сантиметров.

"Состояние сохранности позволяет говорить об уникальности находки. Поскольку такие останки животных очень часто во время раскопок подвергаются внешнему воздействию, попадают в другую среду, на воздух, и становятся хрупкими и рассыпаются. Поскольку этот зуб находился во влажных условиях, таких как русло реки, это позволило ему сохраниться гораздо лучше. То есть он сразу как бы законсервировался и выглядит довольно свежо", – объясняет Елена Томенюк.

По ее словам, этот зуб, очевидно, принадлежал мамонту, жившему в последний период плейстоцена, поскольку находится в хорошем состоянии сохранности.

"Мы идентифицируем его как зуб, который мог бы принадлежать такому виду мамонтов, как "мамутус примигениус" (мамонт величайший или лохматый, один из последних видов рода мамонтов. – Ред.)", – отметила Елена Томенюк.

Возраст такого зуба может составлять от десятков до нескольких сотен тысяч лет, точное количество лет можно будет определить после дополнительного исследования.

Этот зуб будет храниться в коллекции географического факультета университета Франка, он станет учебным материалом для студентов.

Профессор географического факультета Андрей Богуцкий отметил, что на западе Украины много палеолитических стоянок, поэтому находок бивней, зубов и костей было множество. Однако ценность этого зуба заключается в том, что он очень хорошо сохранился.

"Какой смысл в бивне, если он рассыпается. Могут достать из карьера полутораметровый бивень, а на завтра или послезавтра он рассыплется", – рассказал Андрей Богуцкий.

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