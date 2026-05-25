Посевной календарь на июнь 2026: что и когда сажать

Начало лета является периодом максимальной активности для всех украинских хозяев и дачников, ведь наступает время для интенсивного ухода за растениями в открытом грунте. Именно в июне традиционно завершается высадка наиболее теплолюбивых овощей, которые остро реагируют на весенние колебания температур.

Кроме того, первый летний месяц идеально подходит для повторных посевов скороспелых культур с целью получения второго урожая за сезон. Чтобы усилия на грядках принесли максимальный результат, опытные аграрии советуют согласовывать свои действия с биоритмами природы. Ориентация на фазы естественного спутника Земли поможет избежать ошибок и защитит молодые насаждения от гибели.

Лучшие даты для садоводства в июне

Развитие растений напрямую зависит от ночного светила: с 1 по 14 июня ожидается убывающая Луна, которая перенаправляет энергию в корневую систему, а в середине месяца, 15 июня, наступит новая Луна. Следующий период, с 16 по 29 июня, пройдет под знаком растущей Луны, стимулируя активное развитие наземной части, и завершится лунный цикл полнолунием 30 июня. Самыми благоприятными днями для любых посадочных работ в саду и на огороде в этом сезоне станут 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, а также период с 22 по 29 июня.

Для каждой отдельной группы культур астрофизический календарь выделяет персональные оптимальные сроки:

Корнеплоды : для посева моркови и свеклы идеально подойдут 1, 2, 3, 4, 7 и 8 июня , а заняться картофелем лучше 12 и 13 числа.

: для посева моркови и свеклы идеально подойдут , а заняться картофелем лучше 12 и 13 числа. Теплолюбивые овощи: огурцы рекомендуется сеять с 17 по 25 июня , кабачки, патиссоны и тыквы – 17, 18 и 19 июня , а томаты, баклажаны и перец лучше всего приживутся 22-26 июня .

Бобовые и кукуруза : для стручковой или спаржевой фасоли и сахарной кукурузы наиболее удачными определены дни с 17 по 20 июня .

Зелень и травы : листовые салаты и шпинат стоит высаживать 1-4, 12, 13 и 22–25 июня , укроп и петрушка – в большинство благоприятных дат, а розмарин и душицу – 17 числа .

Цветы: однолетники высаживают в период с 17 по 26 июня, тогда как для хост или петуний подойдут 7, 8, 12 и 13 июня.

Запрещенные дни и альтернативные работы на участке

Наряду с плодородными периодами, июнь подготовил и несколько критических дат, когда заниматься посевом или пересадкой категорически не рекомендуется. В 2026 году под строгий запрет для посадочных работ попадают 5, 6, 14, 15, 16, а также последний день месяца – 30 июня. Любые семена, заложенные в землю в эти дни, покажут слабые всходы, а рассада будет сильно болеть и медленно развиваться.

Однако оставлять огород без присмотра в это время не стоит, ведь неблагоприятный для посадки период является идеальным для очистки и оздоровления сада. В эти дни огородникам советуют сосредоточиться на тщательном уходе за уже имеющимися грядками: активном рыхлении сухой почвы и прополке сорняков.

Также это время является максимально эффективным для проведения профилактических опрыскиваний от опасных заболеваний, обработки растений от вредителей и подкормки насаждений полезными органическими или минеральными удобрениями.

