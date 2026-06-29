Посевной календарь на июль: что и когда нужно успеть сделать
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Середина лета требует от хозяев максимального внимания к приусадебному участку, поскольку правильный уход в этот период напрямую влияет на будущий урожай. Специальный посевной календарь на июль станет незаменимым путеводителем для тех, кто стремится оптимизировать свои усилия на огороде и в саду.
Астрономическое влияние ночного светила определяет наиболее благоприятные дни для обеспечения растений влагой, питательными веществами и защитой от внешних угроз. Помимо своевременного полива и подкормки, дачникам необходимо учитывать периоды, когда беспокоить культуры вообще не рекомендуется, чтобы не навредить их развитию.
OBOZ.UA собрал советы для дачников, которые позволят грамотно распределить нагрузку и достичь отличных результатов как в открытом грунте, так и в теплицах.
Увлажнение и питание насаждений
Регулярное поступление влаги жизненно необходимо для овощей, ягодников и цветочных клумб, особенно во время летней жары. Для полива лучше всего выбирать следующие временные промежутки: 1-6, 10-14, 18-23, а также 27-31 июля.
Что касается обогащения почвы питательными элементами, то этот процесс следует разделить на два этапа:
- Минеральные комплексы: вносить искусственные удобрения рекомендуется 2-5, 11-13 и 20-22 июля.
- Органическая подкормка: применять компост, перегной или травяные настои наиболее эффективно 3-6, 12-15, а также 21-24 июля.
Защита растений и очистка участка
Борьба с вредителями и профилактические меры против заболеваний культур дадут наилучший результат, если провести их в следующие дни: 1-4, 8-12, 17-21, 26-29 июля.
Для удаления сорняков, рыхления междурядий и прореживания слишком густых всходов идеально подойдут периоды с 4 по 8, с 15 по 18, а также с 24 по 27 июля. Очистка участка в эти дни поможет растениям получить больше пространства и света для развития.
Работа с газоном, кустарниками и органикой
Если вам нужно подстричь газон или провести формирующую обрезку декоративных кустарников, запланируйте эти работы на 6-8, 16-19 или 26-29 июля.
Для формирования будущего компоста наиболее подходящими считаются дни 2-6, 11-14 и 20-23 июля.
Сбор растений и сушка зелени
Июль богат разнообразными травами, поэтому для заготовки лекарственных трав, сушки ароматной зелени и пряных культур выделены отдельные благоприятные дни. Лучше всего заниматься сбором и переработкой этих растений в периоды 5-9 и 19-23 июля, когда они накапливают максимум полезных свойств.
Важные предостережения и запретные периоды
Указанные рекомендации и благоприятные даты касаются не только растений на открытых грядках, но и насаждений в парниках, теплицах, а также комнатных вазонов.
Огородникам следует помнить о строгих запретах:
- Любая посадка или пересадка растений категорически запрещены в новолуние (14 июля), а также во время солнечных или лунных затмений.
- Нежелательно проводить подобные манипуляции, когда Луна находится в созвездиях Овна, Льва, Девы и Стрельца.
Ориентир по фазам Луны
Для общего планирования работ полезно иметь в виду график смены фаз Луны в течение месяца:
- С 1 июля – Луна убывает;
- 14 июля – наступает новолуние;
- С 15 июля – Луна начинает расти;
- 29 июля – наблюдается полнолуние;
- С 30 июля – Луна снова переходит в фазу убывания.
Какие овощи сажают в июле
В июле можно высевать раннеспелые сорта овощей, которые успеют созреть к осени.
Лучше всего для июльской посадки подходят:
- ранняя капуста;
- морковь;
- свекла;
- редис;
- спаржевая фасоль;
- ранние сорта гороха;
- листовой салат.
До середины июля также можно высаживать рассаду огурцов, а примерно до 20-25 июля – рассаду помидоров.
Какую зелень сеют в июле
Июль прекрасно подходит для повторного посева зелени.
В этот период высевают:
- укроп;
- петрушку;
- шпинат;
- кресс-салат;
- листовой салат.
До середины лета также можно посеять щавель, мяту, мелиссу, лук. Они хорошо укоренятся, но полноценный урожай дадут уже в следующем сезоне.
Какие работы выполняют на огороде
В июле основное внимание уделяется уходу за растениями. В это время нужно:
- регулярно поливать грядки;
- рыхлить почву;
- удалять сорняки;
- подкармливать овощные культуры;
- пасынковать помидоры;
- собирать созревший урожай ягод, овощей и зелени.
Что нужно сделать в саду
В саду в июле рекомендуется:
- обрезать побеги малины;
- удалять прикорневую поросль плодовых деревьев;
- подкармливать яблони, груши и другие плодовые культуры;
- проводить профилактические обработки от болезней и вредителей;
- выкапывать луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов после окончания цветения.
OBOZ.UA предлагает огородникам советы по высадке растений.
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