Посевной календарь на июль: что и когда нужно успеть сделать

Середина лета требует от хозяев максимального внимания к приусадебному участку, поскольку правильный уход в этот период напрямую влияет на будущий урожай. Специальный посевной календарь на июль станет незаменимым путеводителем для тех, кто стремится оптимизировать свои усилия на огороде и в саду.

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Астрономическое влияние ночного светила определяет наиболее благоприятные дни для обеспечения растений влагой, питательными веществами и защитой от внешних угроз. Помимо своевременного полива и подкормки, дачникам необходимо учитывать периоды, когда беспокоить культуры вообще не рекомендуется, чтобы не навредить их развитию.

OBOZ.UA собрал советы для дачников, которые позволят грамотно распределить нагрузку и достичь отличных результатов как в открытом грунте, так и в теплицах.

Увлажнение и питание насаждений

Регулярное поступление влаги жизненно необходимо для овощей, ягодников и цветочных клумб, особенно во время летней жары. Для полива лучше всего выбирать следующие временные промежутки: 1-6, 10-14, 18-23, а также 27-31 июля.

Что касается обогащения почвы питательными элементами, то этот процесс следует разделить на два этапа:

Минеральные комплексы : вносить искусственные удобрения рекомендуется 2-5, 11-13 и 20-22 июля.

: вносить искусственные удобрения рекомендуется 2-5, 11-13 и 20-22 июля. Органическая подкормка: применять компост, перегной или травяные настои наиболее эффективно 3-6, 12-15, а также 21-24 июля.

Защита растений и очистка участка

Борьба с вредителями и профилактические меры против заболеваний культур дадут наилучший результат, если провести их в следующие дни: 1-4, 8-12, 17-21, 26-29 июля.

Для удаления сорняков, рыхления междурядий и прореживания слишком густых всходов идеально подойдут периоды с 4 по 8, с 15 по 18, а также с 24 по 27 июля. Очистка участка в эти дни поможет растениям получить больше пространства и света для развития.

Работа с газоном, кустарниками и органикой

Если вам нужно подстричь газон или провести формирующую обрезку декоративных кустарников, запланируйте эти работы на 6-8, 16-19 или 26-29 июля.

Для формирования будущего компоста наиболее подходящими считаются дни 2-6, 11-14 и 20-23 июля.

Сбор растений и сушка зелени

Июль богат разнообразными травами, поэтому для заготовки лекарственных трав, сушки ароматной зелени и пряных культур выделены отдельные благоприятные дни. Лучше всего заниматься сбором и переработкой этих растений в периоды 5-9 и 19-23 июля, когда они накапливают максимум полезных свойств.

Важные предостережения и запретные периоды

Указанные рекомендации и благоприятные даты касаются не только растений на открытых грядках, но и насаждений в парниках, теплицах, а также комнатных вазонов.

Огородникам следует помнить о строгих запретах:

Любая посадка или пересадка растений категорически запрещены в новолуние (14 июля), а также во время солнечных или лунных затмений.

Нежелательно проводить подобные манипуляции, когда Луна находится в созвездиях Овна, Льва, Девы и Стрельца.

Ориентир по фазам Луны

Для общего планирования работ полезно иметь в виду график смены фаз Луны в течение месяца:

С 1 июля – Луна убывает;

14 июля – наступает новолуние;

С 15 июля – Луна начинает расти;

29 июля – наблюдается полнолуние;

С 30 июля – Луна снова переходит в фазу убывания.

Какие овощи сажают в июле

В июле можно высевать раннеспелые сорта овощей, которые успеют созреть к осени.

Лучше всего для июльской посадки подходят:

ранняя капуста;

морковь;

свекла;

редис;

спаржевая фасоль;

ранние сорта гороха;

листовой салат.

До середины июля также можно высаживать рассаду огурцов, а примерно до 20-25 июля – рассаду помидоров.

Какую зелень сеют в июле

Июль прекрасно подходит для повторного посева зелени.

В этот период высевают:

укроп;

петрушку;

шпинат;

кресс-салат;

листовой салат.

До середины лета также можно посеять щавель, мяту, мелиссу, лук. Они хорошо укоренятся, но полноценный урожай дадут уже в следующем сезоне.

Какие работы выполняют на огороде

В июле основное внимание уделяется уходу за растениями. В это время нужно:

регулярно поливать грядки; рыхлить почву; удалять сорняки; подкармливать овощные культуры; пасынковать помидоры; собирать созревший урожай ягод, овощей и зелени.

Что нужно сделать в саду

В саду в июле рекомендуется:

обрезать побеги малины;

удалять прикорневую поросль плодовых деревьев;

подкармливать яблони, груши и другие плодовые культуры;

проводить профилактические обработки от болезней и вредителей;

выкапывать луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов после окончания цветения.

OBOZ.UA предлагает огородникам советы по высадке растений.

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