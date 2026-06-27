Какие растения в саду не стоит высаживать: это только ухудшит ситуацию

Деление растений помогает омолодить цветник, размножить любимые культуры и не дать многолетникам чрезмерно разрастаться. Но этот способ подходит не всем. Некоторые садовые растения плохо переносят пересадку, долго восстанавливаются после повреждения корней или вообще могут погибнуть после такой процедуры.

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Об этом предупреждают садовые эксперты Эдвин Дайзингер, соучредитель сервиса для планирования сада Seedtime, и Адриен Ротлинг, бывшая кураторка ботанического сада Juniper Level Botanic Gardens. По их словам, особенно осторожно нужно быть с растениями, которые имеют стержневой корень или со временем формируют древесную основу.

Почему не все растения можно делить

Деление растений обычно предполагает, что куст выкапывают, разделяют на несколько частей и высаживают по отдельности. Для многолетников, которые растут плотными куртинами или имеют корневища, это часто полезная процедура. Но растения со стержневым корнем переносят её значительно хуже.

Такой корень уходит глубоко в землю, поэтому при выкапывании его легко повредить. После этого растение может долго болеть, плохо расти или не прижиться на новом месте. Древесные многолетники тоже лучше не трогать: их корневая система не разделяется так легко, как у травянистых культур.

Розмарин

Розмарин хорошо переносит жару и засуху, но плохо реагирует на деление. Он образует древесный многостебельный куст, в центр которого сложно добраться, не повредив растение.

По словам Ротлинг, попытка разделить розмарин может закончиться для него фатально. Если нужно получить новые кустики, лучше воспользоваться черенкованием – это более безопасный и надежный способ.

Клематис

Клематисы тоже лучше оставить в покое. У многих видов есть древесные стебли и чувствительная корневая система. Они любят, когда корни находятся в более прохладной, затененной почве, тогда как верхняя часть растения хорошо растет на солнце.

Ротлинг отмечает, что клематисы "действительно лучше не беспокоить", ведь деление корней может стать для них слишком сложным испытанием. После такого вмешательства растение может не восстановиться.

Ваточник

Ваточник, или асклепия, имеет длинный стержневой корень, поэтому плохо реагирует на деление. По словам Эдвина Дайзингера, это растение лучше размножать семенами или стеблевыми черенками.

Если попытаться выкопать взрослое асклепию и разделить его на части, есть риск сильно травмировать корень. В результате растение может не восстановиться или долго находиться в состоянии без активного роста.

Ваточник клубневой

Ваточник клубневой, также известный как butterfly weed, тоже не любит, когда беспокоят его корни. Адриен Ротлинг объясняет, что растение с трудом восстанавливается после пересадки или деления.

Лучший способ получить новые растения – собрать семена. Семенные коробочки похожи на небольшие узкие стручки. Когда они раскрываются, семена разлетаются благодаря легкому пуху, а при благоприятных условиях хорошо прорастают.

Гипсофила

Гипсофилу после укоренения лучше не трогать. Эксперты отмечают, что причина опять же в длинном стержневом корне.

"Такие растения трудно делить из-за одного длинного основного корня", – объясняет Дайзингер. Гораздо безопаснее размножать гипсофилу семенами или черенками, а не пытаться разделить взрослый куст.

Шалфей

Некоторые многолетние пряные растения тоже не стоит делить. Например, шалфей со временем формирует древесную основу и после укоренения не любит, когда его беспокоят.

По словам Дайзингера, шалфей можно размножать семенами или черенками, но черенкование обычно является самым простым и лучшим вариантом. Делить старый куст рискованно: растение может плохо восстанавливаться или потерять декоративность.

Лаванда

Лаванда – еще одно растение, которое лучше не разсаживать делением. Большинство ее видов постепенно образует древесные стебли, поэтому куст сложно разделить без серьёзного повреждения.

Адриен Ротлинг объясняет, что даже если лаванда кажется многоствольным кустом, разделить её на несколько полноценных растений непросто. Кроме того, пересадка может вызвать сильное опадение листьев, после чего растение будет сложно восстановить.

Аквилегия

Аквилегия часто сама разрастается по саду, поэтому может появиться там, где её не планировали видеть. Но это не означает, что взрослое растение легко пересадить или разделить.

По словам Дайзингера, многие виды аквилегии имеют стержневой или смешанный тип корневой системы. Из-за этого успешное деление становится сложным. Если нужно получить больше растений, лучше собрать семена и вырастить молодые экземпляры отдельно.

Платикодон

Платикодон имеет мясистые стержневые корни, которые легко повредить при делении. Растение может казаться крепким, но его корневая система не любит грубого вмешательства.

Дайзингер отмечает, что платикодон хорошо размножается семенами, а также может давать новые побеги весной. Поэтому вместо деления взрослого куста лучше использовать молодые растения или вырастить новые из семян.

Как лучше размножать такие растения

Если растение плохо переносит деление, это не означает, что его невозможно размножить. Во многих случаях более безопасными вариантами будут семена, стеблевые черенки или покупка молодых саженцев.

Прежде чем выкапывать взрослый куст, стоит выяснить, какой тип корневой системы у растения. Если это стержневой корень или древесная многолетняя культура, лучше не рисковать. Иногда попытка "омолодить" растение делением не помогает, а наоборот – только ослабляет его или полностью уничтожает.

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