Порошенко передал помощь военным-зенитчикам, которые защищают небо Сумщины

Петр Порошенко передал военным 636-го отдельного зенитного батальона, который держит небо над Сумщиной, автомобиль, генераторы и зарядные станции. Зенитчики круглосуточно останавливают вражеские "шахеды", которые залетают через границу на Сумщине, чтобы дальше терроризировать всю страну.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"В последние дни наша команда помогала Киеву, Днепру и Запорожью ликвидировать последствия российских ударов. Закупали генераторы, зарядные станции, газовые горелки — все, чтобы у людей были свет и тепло. Созвали внеочередную сессию Киевского горсовета, искали решения для столицы и требовали четких ответов, когда киевлянам наконец вернут свет. Сегодня же продолжаем нашу постоянную работу для Вооруженных Сил Украины", – пишет в соцсетях пятый Президент.

"Работать на Сумщине — означает защищать не только область, но и всю страну. Именно отсюда вражеские дроны, если их не останавливать, разлетаются дальше — в наши города и села", – объясняет Порошенко.

"К сожалению, государство до сих пор не способно полностью закрывать потребности противовоздушной обороны. Большие системы зависят от помощи партнеров, а зенитчики и мобильные группы часто держатся благодаря волонтерам. Представьте только, ребята ежедневно стоят в холодных полях при минус 15. Поэтому для группы, которая работает с дронами-перехватчиками, мы подготовили и передаем машину, генераторы и зарядные станции, чтобы обеспечить им хотя бы минимальные условия для службы", – пишет пятый Президент.

"Пока Россия терроризирует гражданских, украинское небо держится на плечах этих людей. Сегодня Сумщина без преувеличения защищает всю страну от ракет и дронов. А наша задача — быть рядом и помогать им в этом", – отмечает Порошенко.

