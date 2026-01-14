Марина Порошенко привезла в Днепр 5 генераторов для областного госпиталя ветеранов

Марина Порошенко во время поездки в Днепр передала областному госпиталю ветеранов войны пять генераторов.

"Заведение специализируется на медицинской помощи нашим защитникам по направлениям терапии, неврологии, реабилитации и паллиатива. После последнего вражеского комбинированного удара, который вызвал полный блэкаут в Днепре, госпиталь почти сутки находился без электроснабжения. Чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, сегодня я передала от Фонда Порошенко пять генераторов, которые способны обеспечить полноценную работу всех отделений госпиталя и его пищеблока", – написала она в соцсетях.

"Также передала немного сладких подарков для пациентов заведения и поблагодарила их за то, что благодаря их усилиям и подвигу мы имеем возможность жить на украинской земле, сохранять украинскую государственность и не терять веру в счастливое будущее Украины. Выразила искреннюю благодарность медикам за ежедневный труд, направленный на восстановление здоровья наших защитников и возвращение их к полноценной жизни", – пишет Марина Порошенко.

В прошлом году партийная ячейка "Евросолидарности" помогла госпиталю с ремонтом помещений, рассказал в соцсетях пятый президент. "Поэтому привезли им все, что они просили. И я хочу поблагодарить медиков этого госпиталя и всей страны, которые сейчас в холоде и без света круглосуточно работают, чтобы те, кто защищал страну, имели шанс вернуться домой жить жизнью. Потому что это большая инвестиция в наше общее будущее. Марина Порошенко говорит, что несмотря на все ни воины, ни врачи, ни днепряне не теряют оптимизма. Не теряйте его и вы. Мы уже много пережили, чтобы сейчас опускать руки. Помогайте тем, кто сейчас в этом нуждается больше всего, потому что в этом была и остается наша сила", – написал Петр Порошенко.

Город-миллионник Днепр с первых дней вторжения страдает от российского террора. Поэтому на базе партийного офиса "ЕС" здесь развернули Пространство солидарности, где горожане могут зарядить свои телефоны и выпить горячего чая. Марина Порошенко передала для этих целей дополнительный генератор и большую зарядную станцию.

"После последнего тяжелого обстрела Днепра и многодневного блэкаута мы с Петром Порошенко пообещали поддержать днепрян. Наше Пространство солидарности создано на базе офиса, где в 2022 году был развернут едва ли не самый большой гуманитарный хаб города. Здесь в первые месяцы полномасштабной войны люди могли получить продукты питания, одежду и медикаменты.

"Во времена блэкаутов жители Днепра могут здесь согреться, выпить горячего чая, зарядить телефоны и зарядные станции. Поэтому мы передали коллегам дополнительный генератор и большую зарядную станцию для бесперебойной работы пространства и для того, чтобы как можно больше людей могли получить помощь. Пусть днепряне почувствуют нашу заботу и тепло", – отмечает Марина Порошенко.

"Уверена: какими бы сложными ни были нынешние испытания, только в единстве и взаимоподдержке – наша сила. Только вместе мы преодолеем все трудности и сможем жить в мирной, свободной и независимой Украине", – отмечает Марина Порошенко.