Порошенко о смерти Кубива: большая потеря для нашей команды и для Украины

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отреагировал на трагическое известие о внезапной смерти народного депутата из фракции "ЕС" Степана Кубива.

"Сегодня ужасное утро. Как гром среди ясного неба. Трудно себе представить, что нет больше нашего Степана. Очень хорошего, порядочного человека, государственника и патриота, политика и экономиста, мужа, отца, друга, товарища, Украинца", – написал Петр Порошенко.

"Вся команда шокирована. Еще не успели оправиться от убийства Андрея... Степан всегда был рядом. Во время Оранжевой революции, как комендант Дома профсоюзов во время Революции достоинства. Как председатель Национального банка. Как министр экономики, как первый вице-премьер-министр. Как мой представитель в парламенте восьмого созыва и соавтор всех принципиальных реформ. Как побратим по оппозиции и председатель общества "Мемориал" имени Стуса", – пишет пятый президент.

"Знаю, как Степан любил свою жену, своих дочерей, гордился внуками. Искренние вам соболезнования. Это большая потеря для Украины. Мы всегда будем помнить вклад Степана в то, чтобы Украина жила. Вечная память!", – пишет Порошенко.