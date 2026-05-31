Поражено почти 50% тела: на Закарпатье мальчик получил ожоги во время сжигания мусора возле реки

В Тячевском районе Закарпатской области во время сжигания мусора едва не погиб ребенок. Восьмилетний мальчик получил ожоги 50% тела.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского центра экстренной медпомощи. У ребенка диагностировали врачи термические ожоги второй степени.

Что произошло

По данным медиков, у ребенка было поражено лицо, в частности щеки и подбородок, верхние конечности, кисти и предплечья, а также нижние конечности, обе голени и ягодицы.

На месте медики наложили гелевые противоожоговые повязки, провели обезболивание, восстановили кровообращение и начали инфузию физраствора. Сейчас ребенка с тяжелыми ожогами доставили в областную детскую больницу для дальнейшего лечения.

Кроме того, там отметили, что открытый огонь, сжигание мусора, травы или веток могут иметь крайне тяжелые последствия, особенно когда рядом дети, ипризвали родителей не оставлять детей без присмотра у огня.

